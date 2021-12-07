中國房企花樣年再暴雷 子公司還不出2.5億美元債務

中國房地產企業接連「暴雷」。(新華社)

中國地產商花樣年控股再次「暴雷」。據花樣年集團7日公告，子公司因未能清償債務，被提起訴訟，該債務形式為借款，存續金額為人民幣16.34億元（約2.5億美元）。值得注意的是，該筆債務早在10月18日就已經到期。

據花樣年集團有限公司公告，公司及子公司上海花樣年房地產 開發有限公司及關聯公司杭州花浦房地產開發有限公司因未能清償債務被提起訴訟；公告稱，未清償債務的債權人為杭州星昂企業管理合夥企業，債務人為杭州花浦房地產開發有限公司。

公告指出，債務形式為借款，存續金額人民幣16.34億元（包含上海花樣年作為杭州星昂劣後級有限合夥人出資的人民幣5.7192億元）；期限4個月，到期日2021年10月18日。該債務由花樣年集團提供連帶責任保證擔保。

在此之前，花樣年董事局主席潘軍，6日才透過集團官方微信 公眾號，發文首談公司債務違約、陷入流動性危機後的現狀，坦言暴雷原因為規模超過40億美元的海外債，自述需要2到3年，甚至更久的時間，才能化解這次危機。

名列中國百大房地產集團之一的花樣年控股於10月4日，宣布一筆2.056億美元債違約，公開承認流動性問題。

除了花樣年集團外，另一也身陷流動性風險的中國地產商佳兆業，近日也深受負面消息纏身。據央視報導，佳兆業11月4日擔保的理財產品出現兌付逾期後，由於財政趨緊，建案項目出現爛尾情況，位於廣州金融城的佳兆業壹號項目，屋主購買千萬豪宅五年至今仍未交付，還在進行外牆作業，與原先約定的2020年底完成裝潢交付相去甚遠。

與此同時，佳兆業集團旗下物業公司佳兆業美好集團有限公司6日晚公告，郭曉亭已提呈辭任公司執行董事兼副主席一職，自2021年12月6日起生效，以投放更多時間於其他公務。郭曉婷是佳兆業集團主席兼執行董事郭英成的女兒。

另據路透報導，佳兆業近期恐再次出現違約風險，該公司於2020年12月8日及12月23日發行的票據，本金總額共4億美元，將於2021年12月7日到期，利息以年利率6.5％計；佳兆業則曾於11月底表示，可能無法償付到期本息，提出將債券到期日期延後18個月的交換要約方案，並考慮進行債務重組 。