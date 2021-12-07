反抵制2028洛杉磯奧運？中國外交部：美應認清後果

中國外交部發言人趙立堅。(路透)

美國宣布「外交抵制」北京冬季奧運 會後，中國外交部發言人趙立堅 7日在例行記者會上，再次面對媒體提問，就中方是否也考慮抵制2028年舉辦的美國洛杉磯奧運會，趙立堅回應說，美方錯誤行徑已經破壞了中美體育交流和奧運合作的基礎和氛圍，是搬起石頭砸自己的腳，美方應認清這一錯誤行徑的後果。

有外媒追問，中方稱將對美採取「堅決反制」的具體措施為何，趙立堅僅說，「美方將為其錯誤行徑付出代價，請大家拭目以待」。

不過，就美國外交抵制事件本身，趙立堅連續兩天砲火全開，抨擊美國拜登政府將不派任何外交或官方代表出席2022年北京冬奧 會，作法嚴重違背奧林匹克憲章確立的體育運動政治中立原則，和更團結的奧林匹克格言背道而馳，站在了全世界廣大運動員和體育愛好者的對立面。

他重申，中方對美方表態強烈不滿、堅決反對，已向美方提出嚴正交涉，並將作出堅決反制。

對於美方的人權指控，趙立堅說，美方炮製所謂新疆存在「種族滅絕」的世紀謊言，早已被事實戳穿，並反批美國歷史上對印第安原住民犯下的罪行「才是真正的種族滅絕，這頂帽子美國自己戴最合適不過」。

趙立堅還說，冬奧會不是政治作秀和搞政治操弄的舞台。根據奧運規則，各國官員出席奧運會，應由本國奧委會邀請，美國政府官員是否出席北京冬奧會，是否來為自己的運動員加油，是美方自己的事。

他強調，中國一定能為世界呈現一屆簡約、安全、精彩的奧運盛會。美方應停止將體育運動政治化，停止干擾破壞北京冬奧會的言行，否則將損害兩國在一系列重要領域和國際地區問題上的對話合作。