美辦民主峰會 羅冠聰受邀演說

前香港眾志主席羅冠聰獲邀請在全球民主峰會演說。(中央社)

獲英國政治庇護的前香港 眾志主席羅冠聰5日透過臉書表示，已獲美國總統拜登 （Joe Biden）邀請參與本周舉行的全球民主峰會，並發表演說。

羅冠聰表示，已正式獲拜登邀請參與峰會，將於美國東岸時間12月10日早上，在「保障人權」（Protecting Human Rights）以及「鞏固民主及對抗威權」（Strengthening Democracy and Defending Against Authoritarianism ）兩個討論議題，發表一段連接兩者的講話。

他說，作為唯一受邀港人，他將在這段演說中談及中共對國際社會的威脅、香港以及其他地區的民主抗爭，也會呼籲國際社會團結對抗威權崛起，不應再如以往般缺乏警惕。

羅冠聰說，「只有凝聚最多民主國家共同守護自由，我們才有重燃民主浪潮的可能。」作為香港的民主抗爭者，對於獲邀出席如此重要的場合感到榮幸，也很感恩能夠有更大平台訴說香港人的故事，爭取支持。

他最後表示，「讓香港故事活躍在國際舞台，是我離開香港後肩負的重任」，或許路遙且無止境，但他相信堅毅前行，總有絕處逢生的一天。「我們不是因為見到希望才堅持，是因為堅持才見到希望」。

拜登2月發表上任後首場外交政策演說時，表明他將帶領美國重返全球領導地位，以對抗中國和俄羅斯 帶頭的威權勢力。9至10日召開的美國民主峰會，將是拜登這份主張的一個測試。

在美國國務院的邀請名單上有110國，但沒有中國與俄羅斯。