中國遊戲直播平台「鬥魚」 董事兼聯席CEO辭職

鬥魚7日宣布張文明因個人原因自願辭去公司董事兼聯席CEO一職，7日起生效。（圖／取自搜狐）

中國遊戲直播平台鬥魚7日公告宣布董事會和管理階層變動，公告顯示，張文明因個人原因自願辭去公司董事兼聯席CEO一職，7日起生效。同時，鬥魚直播副總裁、首席法務官鄧揚已被任命為董事會董事。

中新經緯報導，此外，董事兼首席戰略官蘇明明將擔任董事會薪酬、提名 和公司治理委員會成員，也是自7日起生效。

鬥魚董事長兼首席執行官陳少傑表示，「我謹代表董事會和公司，對文明多年來為鬥魚提供的優質服務和做出的寶貴貢獻表示誠摯的感謝，祝願他在未來的努力中一切順利。與此同時，我們很高興地宣布任命鄧揚為董事，蘇明明為董事會薪酬、提名和公司治理委員會的成員。」

據公告披露的簡歷顯示，鄧揚於2015年8月加入鬥魚，擔任公司的法務總監，並自2017年2月起擔任公司法務事務副總裁。2013年到2015年，鄧揚擔任唯品會控股有限公司的高級內部法律顧問，在此之前為迅雷有限公司的法律專家。

同花順公開資訊顯示，張文明是鬥魚聯合創辦人，2006年6月獲得武漢理工大學計算機科學與技術專業的學士學位，自2014年5月起出任該公司董事兼聯席首席執行官。

蘇明明於2007年7月獲得安徽大學圖書館 學專業學士學位和英語輔修專業，還獲得圖書館學專業管理碩士學位。自2015年11月起，蘇明明擔任鬥魚首席戰略官，2016年10月起擔任董事，負責廣告、投資 者關係，以及投資和融資。