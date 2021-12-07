玉兔2號月球車發現「神秘小屋」 網驚：難道是廣寒宮

玉兔二號月球車發現神秘的「立方體」，仿佛憑空出現的「神秘小屋」。北京航太城新媒體中心「我們的太空」微信公眾號

中國於2019年所發射的太空 探測車「玉兔二號」，日前在月球的背面發現詭異的方形物體，遠遠看起來就像是一座小屋，不少中國網友看到這個消息後，腦洞大開的中國網友認為「該不會找到嫦娥的廣寒宮了吧？」

中新社引述北京 航太城新媒體中心「我們的太空」微信 公眾號，3日所發佈「艱難爬坡！玉兔迎來月背最大坡度『玉兔二號駕駛日記』（28）」，內容介紹了玉兔二號月球車在10月29日下午，爬上一個陡坡後，竟然在前方80公尺的地方，發現神秘的「立方體」，仿佛憑空出現的「神秘小屋」。

經過測量，天邊的「神秘小屋」距離玉兔二號月球車位置約80公尺，預計經過兩到三個月晝的跋涉就可以到達目的地。

消息曝光後，引起不少中國網友的熱烈討論，甚至有人認為「是不是發現了嫦娥的廣寒宮，裡面可能還有吳剛」，也有人表示可能是「外星人在月球的廢棄基地」。

「玉兔二號」是中國空間技術研究院設計製造的一輛月球車，搭載於嫦娥四號月球探測器。

嫦娥四號於2018年12月8日從西昌衛星發射中心，由長征三號乙改進Ⅲ型運載火箭發射，於2019年1月3日10時26分成功著陸於月球背面南極-艾特肯盆地馮·卡門撞擊坑。

2019年1月3日22時22分，玉兔二號月球車從嫦娥四號著陸器完成分離，成功踏上月面，成為第一輛踏上月球背面的月球車。