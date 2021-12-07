恒大寬限期屆滿 未支付利息 恐釀中國歷來最大違約風暴

中國地產龍頭恒大2筆寬限期於6日到期的美元債券利息並未支付。(路透)

路透今天報導引述知情人士稱，中國恒大集團 兩筆寬限期於6日到期的美元債券 利息並未支付，可能正式違約。

恒大上個月有兩筆境外債券到期，利息約8250萬美元無法如期支付，因此進入30天的寬限期。寬限期於北京時間6日屆滿。

報導引述5名知情人士透露，部分境外債券的持有人在寬限期結束前仍未收到利息，這代表面臨財務困境的恒大，距離境外債券正式違約「更進一步」。後續可能引發190億美元的國際債券交叉違約，並使恒大成為中國歷來最大違約企業。

據報導，恒大目前未對這項消息做出回應。

然而報導也提到，中國政府一再表示，恒大的問題可以得到控制，相關的政策包含提高銀行業流動性，以及推進海外債務重組 的計畫，將有助於安撫全球投資者。

報導引述光大新鴻基駐香港證券策略師伍禮賢表示，投資者有預期恒大無法如期付款，「只是等著看什麼時候發生。」他表示，投資者持續關注恒大事件的後續發展，包含是否正在進行債務重組或擬訂還款計畫。

其中一名知情人士透露，恒大目前尚未就未能如期支付款項一事，通知或和債券持有人溝通。

恒大3日首度爆發債務違約後，廣東省政府當晚緊急約談創辦人許家印，並向恒大地產集團派出工作組，督促推進企業風險處置工作。

恒大昨晚公告設立風險化解委員會，成員包括3大國企高層，市場解讀政府介入協助重組。