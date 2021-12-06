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中國降準 分析指有利穩定房地產基本面

中央社台北6日電
中國房地產商恒大集團。（路透）
中國房地產商恒大集團。（路透）

中國央行今天宣布15日起降準。不同於過去官方經常強調資金不會流入房市炒作，如今在多家房企面臨債務危機的背景下，這次多家中國媒體都指出，降準有助房貸寬鬆，有利於穩定房地產基本面。

中國人民銀行（央行）宣布，為支持實體經濟發展，決定從15日下調金融機構存款準備金率0.5個百分點。同時釋放長期資金人民幣1.2兆元（約1900億美元）。這是年內第2度降準。

中新經緯App（應用程式）等多家媒體都引述易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進的看法表示，此次降準會增加銀行貸款方面的自主權和投放能力，進而有助於包括按揭貸款、開發貸款等領域活躍。

嚴躍進說，房貸將進一步放鬆，對房地產市場是利好。合理的房貸需求，可以更好地得到滿足，但是違規的房貸需求，依然會收緊。

廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉分析，降準有利於穩定房地產基本面，房地產順暢循環需資金潤滑劑，讓風險得到緩解。

中國國務院總理李克強先是在3日預告將會「適時降準」，當天也是恆大地產集團公告，未能履行一筆2.6億美元的私募債，已請求廣東政府進駐工作組，協助風險處置。

儘管官方及官媒不斷強調恆大的情況是「個案」不會衝擊市場，但是從公開報導來看，中國已有多家房企面臨債務違約，且多地房價下跌，在政策同時對房企和消費者提出放貸及購房雙重限制的情況下，房地產行業普遍資金緊縮是不爭的事實。

就在恆大公告政府工作組進駐後，中國銀保監會新聞發言人答記者問表示，現階段，重點是滿足首購房、改善性住房按揭貸款需求，合理發放房地產開發貸款，加大保障性租賃住房支持力度，促進房地產行業和市場平穩健康發展。

過去，中國在使用降準政策時，大多希望避免資金流入房市提高房價，但這次，房市不景氣和經濟成長放緩就是降準的原因之一。

路透社引述華泰證券固定收益團隊說，這次全面降準並不意外，關鍵的觸發劑可能就是「房地產標誌性事件」出現，降準有助於穩定市場情緒，避免風險蔓延。

房地產 貸款 恆大

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