恒大設風險化解委員會 防堵市場骨牌效應

中國恒大設立風險化解委員會。取自港交所網站

因債務跳票導致官方工作組進駐後，中國恒大6日在港交所公告，考慮到本集團目前面臨的經營上和財務上的挑戰，董事會決議設立「中國恒大集團 風險化解委員會」，由恒大創辦人許家印擔任該委員會主席，並有廣東粵海控股、廣州越秀集團兩家大型國有企業的代表出任聯席主席和委員。

據中國恒大公告顯示，風險化解委員會主席為中國恒大董事會主席許家印，廣東澳海控股集團副總經理劉志鴻任聯席主席、廣州越秀集團首席資本運營官李鋒擔任委員，其他委員還有中國信達資產管理、國信證券、北京 市中倫律師事務所等代表擔任。

在此之前，中國恒大3日晚間公告，無法履行一筆總額2.6億美元的債務擔保義務，以致中國官方第一時間出面，全力防堵市場爆發骨牌效應，包括廣東省人民政府宣布派工作組進駐恒大，中國人民銀行、銀保監會、證監會也同聲喊話穩定市場信心。

《財新網》報導，恒大集團負債總額將近人民幣2兆元（約3138億美元），其中包括192.36億美元未到期的美元債。恒大這次未能履行相關擔保業務，代表超過190億美元債交叉違約已被啟動。

據恒大官網，恒大集團是全球500大企業之一，旗下擁有地產、新能源汽車 、物業等八大產業。其中，恒大地產在中國280多座城市擁有1,300多個項目。2020年，實現合約銷售金額人民幣7232.5億元，合約銷售面積8,085.6萬平方公尺（約2,446萬坪）。