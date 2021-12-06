恒大第二？花樣年自曝海外債破40億 需2到3年化解

花樣年控股董事局主席潘軍表示海外債超過40億美元，需要2到3年以上才能化解這次危機。（圖／取自澎湃新聞）

繼日前附屬公司遭清算後，中國地產商花樣年控股董事局主席潘軍，6日首次談及公司債務違約、陷入流動性危機後的現狀，坦言暴雷原因為規模超過40億美元的海外債，自述需要2到3年，甚至更久的時間，才能化解這次危機。

花樣年集團官方微信 公眾號，於12月6日發表「潘軍談花樣年：置死地而後生」的文章，將集團債務區分為四方面。

就海外債問題，潘軍坦言，公司此次暴雷的起因正是海外債，「規模也比較大，超過40億美元，接近260億元人民幣」。他說，經過兩個月的時間，已經識別了95%的債權人，正跟海外債權人小組的顧問積極溝通，也對公司存量與經營進行分析，討論出境外債務重組框架第一版方案。

境內信用債方面，潘軍表示，這部分債務規模為人民幣60億元，並強調「吸取了境外債的教訓，沒有躺平」，積極的與債權人及監管機構進行交流，比如支付一部分到期利息獲得債權人諒解，另有兩支境內債獲得展期；另境內的銀行類金融機構貸款 方面，潘軍解釋，主要是開發類貸款，目前比較正常，還沒有大規模償付，這部分有人民幣200多億元的規模。

潘軍補充，「可能是現在難度最大的部分就是非金融機構。」他說，這兩個月一直在溝通，像中小擔保集團第一單查封的，已達成了和解方案，來化解危機。

在此之前，名列中國百大房地產集團之一的花樣年控股於10月4日，宣布一筆2.056億美元債違約，公開承認流動性問題。潘軍說，出現資金以及流動性問題以來，他和曾小姐（花樣年控股創始人兼執行董事曾寶寶）沒有休過一天，公司的策略是「保交付、保民生、保穩定。」

潘軍表示，公司正在積極變現一些項目，來尋找增量資金，但對於要花多久才能度過危機，他坦言，要做一個中長期的準備，可能是2到3年甚至更長時間。潘軍形容，「我們已經到了最壞的時候，我們現在極度缺氧，極度缺乏現金流，都得去售賣資產換來最根本的保障。」

對於為何產生如今的局面，潘軍承認，公司風險系統不足，「比如我們今年上半年遇到這麼大的壓力，我們不應該再買地了，結果我們還花了80億元（人民幣）。」

上月25日，花樣年控股公告，公司主要附屬公司香港花樣年投資 控股集團有限公司24日被申請清盤呈請，原因據稱是未償還本金1.49億美元的貸款融資，花樣年投資為擔保人。