中國外交部籲美：停止炒作外交抵制北京冬奧

中國外交部發言人趙立堅。（環球網）

中國外交部6日呼籲美國停止炒作外交抵制北京 冬奧，並警告美國「如果他們一意孤行，中國必將採取堅決反制措施」。

據央視新聞報導，中國外交部發言人趙立堅 6日在例行記者會上說，「冬奧會不是政治作秀和搞政治操弄的舞台，並批評美國政客在沒有受到邀請情況下，不斷炒作外交抵制北京冬奧會，完全是自作多情，譁眾取寵。」

趙立堅呼籲美國不將體育運動政治化，停止炒作，以免影響中美在重要領域的對話合作。

美國有線電視新聞網（CNN）6日稍早前引述多個消息人士報導，美國政府預計本周將宣布外交抵制北京冬季奧運 會，即不會派官員出席北京冬奧。

美國預計不會全面抵制北京冬奧，意味著美國運動員將獲准參賽。美國曾在1980年全面抵制奧運。一直私下討論抵制事宜的美國國家安全委員會拒絕就這項消息置評。

拜登總統上個月公布，他正在考慮是否要外交抵制北京冬奧。在這之後，英國和澳洲也傳出考慮採取類似做法。

即將上任的德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）則不排除抵制明年2月4日至20日舉行的北京冬季奧林匹克運動會。她說：「我們應該更密切觀察這場奧運會。各國政府有不同的應對方式，我們肯定會在接下來幾周內討論。」