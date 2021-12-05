我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

開門就染Omicron？完整接種者 沒出防疫旅館也確診

赴醫院快篩新冠 他收4000元帳單 過來人建議去藥局

狗狗出門也得戴口罩 雲南「最嚴遛狗令」引熱議

記者羅印冲／綜合報導
狗狗出門也得戴口罩， 雲南「最嚴遛狗令」引熱議。（取材自澎湃新聞）
狗狗出門也得戴口罩， 雲南「最嚴遛狗令」引熱議。（取材自澎湃新聞）

近日，中國雲南昭通市昭陽區發布規定，狗狗出門，也得戴口罩了，新規引起中國網友熱議。

據澎湃新聞，昭陽區城市管理綜合執法局發布「關於規範中心城區養犬管理的通告」指出，隨著創建文明城市、衛生城市工作的持續推進，昭通中心城區市容秩序、環境衛生、文明出行明顯改善，但依然存在部分市民違規遛犬、未拴繩遛犬，犬隻隨地便溺、損毀綠地、擾民，流浪犬、大型烈性犬傷人事件等問題，給城市形象和廣大市民造成了不良影響。為進一步清潔美化市容市貌、改善人居環境、維護公共秩序、促進社會和諧，進一步規範城區不文明養犬行為，保障市民身心健康和生命安全，現將有關事項通告如下：

一、禁止犬隻進入公共區域。養犬人應在其獨戶居住住所內或是固定飼養場所內飼養犬隻，禁止在機關和醫療衛生、教育機構、企事業單位等公共區域養犬。凌晨00：00—早上6：00外出遛犬必須拴繩，「犬隻佩戴口罩」，養犬人及時清理犬隻排泄物。

早上6：00—凌晨00：00內，禁止任何犬隻進入以下公共區域，包括中心城區主次幹道、背街小巷；機關、團體、企業、事業單位的辦公區、生產區；醫院診療區、學校教學區、學生集體宿舍區、幼兒園及其他少年兒童活動場所；商場、賓館、餐飲場所；風景名勝區、公園、廣場、城市公共綠地等公共場所；影劇院、博物館、圖書館、展覽館、體育場（館）、歌舞廳、遊樂場等公眾文化娛樂場所；機場、車站等公共客運場所及計程車、公車、網約車等公共客運載具；宗教活動場所；其他設有禁令標誌的場所。

二、開展流浪犬集中清理。從即日起，中心城區內未拴繩、未在規定時間內進入公共區域、排泄物無人清理的犬隻，均視為流浪狗進行處置。流浪犬隻將由城市管理執法部門、街道辦事處、社區等部門進行集中收容處置。

此被視為「最嚴限狗令」消息一出，引發中國網友熱議，不少網友表示反對。

有網友批評官員「懶政」，「給狗子戴口罩才能遛狗，有毛病吧」但也有網友支持，稱「最好全國推廣」。

口罩 名勝 博物館

上一則

「恒大風險靴子落地」 官媒解讀債務：不是一件壞事

下一則

「Omicron開門就染疫」完整接種者 沒出防疫旅館也確診

延伸閱讀

雲南哀牢山 一次未完成的死亡森林調查

雲南哀牢山 一次未完成的死亡森林調查
寮國蝙蝠冠狀病毒極似COVID-19 曾送到武漢研究

寮國蝙蝠冠狀病毒極似COVID-19 曾送到武漢研究
4地質員雲南山區失聯8天 僅帶一天半口糧 搜救無果

4地質員雲南山區失聯8天 僅帶一天半口糧 搜救無果

中國增本土70例 重災區遼寧大連占60例

中國增本土70例 重災區遼寧大連占60例

熱門新聞

婆婆砍死兒媳示意圖。（取材自央視網）

「兒子生了留她沒用?」婆媳開戰 富家女被潑汽油砍死

2021-11-29 07:00
(美聯社)

彭帥正義值多少錢？WTA停辦「中國女網賽」的代價

2021-12-02 00:10
汪小菲（左）與張蘭。 取材自微博

大S婆婆「弟弟被砍16刀慘死」 苦吞血淚打工妹→百億女強人

2021-12-04 07:20
近年中國政府迫害新疆人權一事受到國際關注，如今一份先前從未公開的文件揭露2014年國家主席習近平等中央高層會議紀錄，其中主要提到對新疆維吾爾和其他少數民族的迫害。（美聯社）

中國未公開文件曝光 習近平領導層明確下令「再教育新疆」

2021-11-29 20:28
台海通道北線方案線路比較短，離台灣較近，該方案可以實現鐵路和公路一起通到台北，目前已經修通平潭海峽公鐵大橋（圖）與火車站。（新華社）

中國「台海通道」案 福建到台灣 開車1小時 火車30分鐘

2021-11-29 19:12
中國大學生頭戴VR裝備在學校廁所內自慰，廁所門不知何故開著，自慰過程全被路過的學生拍了下來。（視頻截圖）

四川男大生戴VR在廁所「忘情摩擦」 門意外打開慘了

2021-12-02 09:00

超人氣

更多 >
劉德華10年不吃米飯 王晶毫不留情用一句話形容

劉德華10年不吃米飯 王晶毫不留情用一句話形容
美國萬物齊漲 揭開商家變相漲價5大策略

美國萬物齊漲 揭開商家變相漲價5大策略
封面故事／一元店聰明購物 買不買有講究

封面故事／一元店聰明購物 買不買有講究
挪威逍遙號郵輪爆10人染疫 今載3千多人回美

挪威逍遙號郵輪爆10人染疫 今載3千多人回美

校園才鬧槍案「1人1把槍 祝聖誕快樂」議員全家福惹議

校園才鬧槍案「1人1把槍 祝聖誕快樂」議員全家福惹議