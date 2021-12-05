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全球海拔最高的高鐵站 「山丹馬場站」3108米 開始運營

中新社／蘭州12月5日電　
12月5日，動車組列車駛入蘭新高鐵「山丹馬場站」。（新華社／無人機照片）。
12月5日，動車組列車駛入蘭新高鐵「山丹馬場站」。（新華社／無人機照片）。

5日10時許，隨著嘉峪關南至西安北D2696次動車組列車停靠「山丹馬場站」，標誌著蘭新高鐵山丹馬場站正式開辦客運業務，這也是世界上海拔最高的高鐵客運站。 　

山丹馬場站位於甘肅省張掖市山丹縣，地處高寒高海拔地區，海拔3108米，年平均氣溫僅零下四、五攝氏度，空氣含氧量不足海平面的80%。未開辦客運業務之前為三等越行站，主要為蘭新高鐵列車安全正點通過軍馬場至浩門區間7個隧道群保駕護航。 　

山丹軍馬場於公元前121年由西漢驃騎將軍霍去病始創，位於河西走廊中部，祁連山冷龍嶺北麓的大馬營草原，地跨甘青兩省、毗鄰三市（州）六縣，總面積329.54萬畝。是世界上歷史最悠久的皇家馬場，也曾是亞洲最大、世界第二大軍馬場。 　　

據中國鐵路蘭州局集團有限公司介紹，為發揮蘭新高鐵的輻射帶動作用，促進區域經濟社會發展，更好地開發利用山丹馬場旅遊資源，今年3月，山丹馬場站在原址基礎上進行改擴建。工程新建1080平方米旅客站房，500米客運站台2座，防雨棚、派出所、熱泵房、信號通訊、電力改造等配套設施，滿足投入運營條件。

據中國鐵路蘭州局集團有限公司客運部工作人員介紹，隨著動車組列車陸續恢復開行，後續每日將有八趟動車組列車在山丹馬場站停靠辦理客運業務。 　　

蘭新高鐵山丹馬場站開辦客運業務後，將方便全國各地遊客來山丹馬場旅遊觀光。長住在山丹馬場及周邊民眾，也將跨入「高鐵時代」。對充分開發利用山丹馬場旅遊資源，推動交通旅遊融合發展同樣具有重要意義。

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