車程縮短逾10小時 上海至張家界首趟高鐵明日發車

一列試驗車行駛在張吉懷高鐵。新華社

上海市民可坐高鐵去張家界了，高鐵票已開售。據中國國家鐵路集團有限公司（國鐵集團）發布消息稱，張家界至吉首至懷化高速鐵路（張吉懷高鐵）將於2021年12月6日開通營運，同日上海至張家界也將首次開通高鐵。上海至張家界單程只需9個多小時，比原來節省了10多個小時。

據澎湃新聞，5日中午，從12306網站上查詢發現，目前已可購買6號上海虹橋至張家界西的高鐵票，比起原有的K字頭列車全程需要19個小時左右，上海至張家界開行的高鐵，坐車時間縮短了一半以上，單程只需9小時06分鐘。

據報導，張吉懷高速鐵路是湖南省境內一條聯通張家界市、吉首市、懷化市的高速鐵路，沿線共設張家界西、芙蓉鎮、古丈西、吉首東、鳳凰古城、麻陽西、懷化南站7座客運車站，全長246.9公里，設計時速350公里。

張吉懷高鐵正式通車後，將結束鳳凰古城、吉首等文化旅遊勝地不通高鐵的歷史。

這趟高鐵開行後，將加強上海與張家界、吉首、芙蓉鎮、鳳凰古城等地的經濟及文旅業間的交流，進一步發揮長三角與長江經濟帶連接的紐帶作用。

G1369次列車時刻為：上海虹橋站12:40開車，13:39到達杭州東站，14:21到達義烏站，20:12到達懷化南站，20:47到達鳳凰古城站，21:00到達吉首東站，21:17到達古丈西站，21:46到張家界西站（終點站）。