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鍾南山談Omicron：堅持「動態清零」不害怕

記者羅印冲／即時報導
中國工程院院士鍾南山。觀察者網
中國工程院院士鍾南山。觀察者網

新的變異病毒Omicron出現，為全球新冠疫情防控增加了諸多變數，也給中國的疫情防控提出了新的挑戰。中國工程院院士鍾南山表示，中國應用「動態清零」方式，並採進一步精準防控，對Omicron並不害怕。

據觀察者網，12月4日，鍾南山在出席第二屆大灣區（深圳）疫苗峰會主論壇院士對話時表示，中國採取強力控制，精細落地到社區動態清零，從去年3月中國已經能很好控制疫情，到現在20個月，從恢復經濟到復工復學，各方面都是最好的，現在有些國家也在學習中國的這個策略。

如何能夠恢復常態化？鍾南山提出，病死率要下降到約等於0.1%，基本是流感的水平，但目前還在1%以上。在防控措施上，必須堅持三點，包括全民接種疫苗，建立群體免疫；社區群防群控常態化；研發有效的治療藥物。

報導表示，據悉，美國已有11個州發現Omicron毒株感染者；而在最先發現Omicron的南非，日增新冠確診病例4天內多了近兩倍，超過1.6萬例。這也證實了鍾南山的判斷，傳染性是更強了，從基因序列上看，Delta有3個突變位點，而Omicron有多達15個。

鍾南山說，不管如何，中國應用這種動態清零的應對方式，並採用進一步精準的防控，對Omicron並不害怕。而且在世界上，現在很多國家對這個情況也更加重視起來。他強調，預防還是防控新冠疫情最好的辦法。

Omicron 鍾南山 疫情

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