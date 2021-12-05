習近平稱要完善全球治理體系 國際關係民主化

中國國家主席習近平。(美聯社)

中國國家主席習近平 今天在一場論壇中以視訊致詞，除了重申維護多邊主義，並表示要「不斷完善全球治理體系」，堅持「國際關係民主化」，提高發展中國家在國際事務的代表性和發言權。

新華社報導，習近平在北京 向「2021從都國際論壇」開幕式發表視訊致辭。這個論壇地點設於廣州，是中國境內的民間外交和國際交流平台。

習近平稱，人類正經歷罕見的多重危機，面對層出不窮的全球性問題和挑戰，應該堅持開放包容、協商合作，堅持和維護多邊主義等。

習近平的發言雖然沒有點名美國，但他解釋「多邊主義的要義是國際上的事由大家共同商量著辦」、「堅定維護以聯合國為核心的國際體系」，可被視為針對美國。

他說，要與時俱進，不斷完善全球治理體系。要立足世界格局變化，在廣泛協商、凝聚共識基礎上改革和完善全球治理體系。堅持國際關係民主化大方向，提高發展中國家在國際事務中的代表性和發言權，努力推動全球治理體系朝著更加公正合理的方向發展。

習近平還說：「我提出全球發展倡議，構建全球發展命運共同體，希望各方積極參與」。要堅持發展優先，推進減貧、抗疫和疫苗、發展籌資、綠色轉型、互聯互通等領域合作，推動全球發展「邁向平衡、協調、包容新階段」。

南方日報報導，2021從都國際論壇由中國人民對外友好協會、澳中友好交流協會、廣東省政府和世界領袖聯盟聯合舉辦，12月5日至6日在廣州舉行。本屆論壇以「多邊主義2.0版—後疫情 時代的全球合作」為主題，有來自30多個國家的160多名人士參加。