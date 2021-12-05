我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

挪威逍遙號郵輪爆10人染疫 今載3千多人回美

反控美式民主 北京發布1.5萬字「美國民主情況」報告

習近平稱要完善全球治理體系 國際關係民主化

中央社台北5日電
中國國家主席習近平。(美聯社)
中國國家主席習近平。(美聯社)

中國國家主席習近平今天在一場論壇中以視訊致詞，除了重申維護多邊主義，並表示要「不斷完善全球治理體系」，堅持「國際關係民主化」，提高發展中國家在國際事務的代表性和發言權。

新華社報導，習近平在北京向「2021從都國際論壇」開幕式發表視訊致辭。這個論壇地點設於廣州，是中國境內的民間外交和國際交流平台。

習近平稱，人類正經歷罕見的多重危機，面對層出不窮的全球性問題和挑戰，應該堅持開放包容、協商合作，堅持和維護多邊主義等。

習近平的發言雖然沒有點名美國，但他解釋「多邊主義的要義是國際上的事由大家共同商量著辦」、「堅定維護以聯合國為核心的國際體系」，可被視為針對美國。

他說，要與時俱進，不斷完善全球治理體系。要立足世界格局變化，在廣泛協商、凝聚共識基礎上改革和完善全球治理體系。堅持國際關係民主化大方向，提高發展中國家在國際事務中的代表性和發言權，努力推動全球治理體系朝著更加公正合理的方向發展。

習近平還說：「我提出全球發展倡議，構建全球發展命運共同體，希望各方積極參與」。要堅持發展優先，推進減貧、抗疫和疫苗、發展籌資、綠色轉型、互聯互通等領域合作，推動全球發展「邁向平衡、協調、包容新階段」。

南方日報報導，2021從都國際論壇由中國人民對外友好協會、澳中友好交流協會、廣東省政府和世界領袖聯盟聯合舉辦，12月5日至6日在廣州舉行。本屆論壇以「多邊主義2.0版—後疫情時代的全球合作」為主題，有來自30多個國家的160多名人士參加。

習近平 北京 疫情

上一則

中國當局進駐恒大 官媒安撫稱「風險變得確定」

延伸閱讀

年終感恩 致拜登總統的公開信

年終感恩 致拜登總統的公開信
德學者引涉疆機密文件指控習近平 中國：假新聞

德學者引涉疆機密文件指控習近平 中國：假新聞
學者：習近平明年續任成定局 2027年交棒機率不高

學者：習近平明年續任成定局 2027年交棒機率不高
安倍：台灣有事牽動日美同盟 習近平絕不能誤判

安倍：台灣有事牽動日美同盟 習近平絕不能誤判

熱門新聞

婆婆砍死兒媳示意圖。（取材自央視網）

「兒子生了留她沒用?」婆媳開戰 富家女被潑汽油砍死

2021-11-29 07:00
(美聯社)

彭帥正義值多少錢？WTA停辦「中國女網賽」的代價

2021-12-02 00:10
汪小菲（左）與張蘭。 取材自微博

大S婆婆「弟弟被砍16刀慘死」 苦吞血淚打工妹→百億女強人

2021-12-04 07:20
近年中國政府迫害新疆人權一事受到國際關注，如今一份先前從未公開的文件揭露2014年國家主席習近平等中央高層會議紀錄，其中主要提到對新疆維吾爾和其他少數民族的迫害。（美聯社）

中國未公開文件曝光 習近平領導層明確下令「再教育新疆」

2021-11-29 20:28
台海通道北線方案線路比較短，離台灣較近，該方案可以實現鐵路和公路一起通到台北，目前已經修通平潭海峽公鐵大橋（圖）與火車站。（新華社）

中國「台海通道」案 福建到台灣 開車1小時 火車30分鐘

2021-11-29 19:12
中國大學生頭戴VR裝備在學校廁所內自慰，廁所門不知何故開著，自慰過程全被路過的學生拍了下來。（視頻截圖）

四川男大生戴VR在廁所「忘情摩擦」 門意外打開慘了

2021-12-02 09:00

超人氣

更多 >
劉德華10年不吃米飯 王晶毫不留情用一句話形容

劉德華10年不吃米飯 王晶毫不留情用一句話形容
加州發新一輪紓困金 單筆600-1100元

加州發新一輪紓困金 單筆600-1100元
種了個寂寞 她每天定鬧鐘幫花澆水 養半年才知殘酷真相

種了個寂寞 她每天定鬧鐘幫花澆水 養半年才知殘酷真相
沒逃亡？密州校園槍手父母躲到底特律 離邊界僅1哩

沒逃亡？密州校園槍手父母躲到底特律 離邊界僅1哩
廣東女遭迷姦藥毒死 早洩狼上司判處無期徒刑

廣東女遭迷姦藥毒死 早洩狼上司判處無期徒刑