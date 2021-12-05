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中國當局進駐恒大 官媒安撫稱「風險變得確定」

中央社台北5日電
新華社稱，恒大問題屬個案風險，處置邁出關鍵一步。澎湃新聞
新華社稱，恒大問題屬個案風險，處置邁出關鍵一步。澎湃新聞

廣東省政府3日表示向恒大地產集團派出工作組處置風險、維護經營後，官方不斷釋出安撫訊息。官媒新華社今天刊文稱「恒大問題風險由不確定變為確定」，並指政府工作組也曾進駐海航集團。

恒大的債務違約風險究竟會不會引爆房地產的連鎖反應，甚至演變成海內外金融危機，一直廣受關注。

中國恒大集團3日公告收到一筆2.6億美元的私募債償還通知，未能履行償還後，廣東省政府立即約談恒大創辦人許家印，並宣布應恒大請求，同意派工作組進駐恒大，「督促推進企業風險處置工作，督促切實加強內控管理，維護正常經營」。

新華社報導指出，「這意味著恒大問題風險由不確定變為確定」，並強調企業主動申請政府工作組進駐進行指導及幫助，政府組成工作組積極回應企業需求，屬於政府履行維護社會穩定的職責範疇，符合相關法律法規。

報導還說，政府應企業請求對其進行幫助、指導曾有先例。先前海航集團重整案進入司法程序前，根據海航集團請求，海南省政府曾組建工作組進駐。

海航集團2020年2月29日曾發布，應集團請求，海南省政府已會同相關部門派出專業人員共同成立了「海南省海航集團聯合工作組」，工作組將全面協助、全力推進海航集團風險處置工作。海航的破產重整案在2021年10月下旬通過。

住房和城鄉建設部相關人士表示，廣東省政府向恒大派出工作組，有利於恒大風險化解，有利於恒大「保交樓」，有利於保護購房者合法權益。證監會有關部門負責人表示，這也有利於穩定資本市場和房地產市場健康發展的預期和信心。

報導引述北京清華大學房地產研究所所長劉洪玉說，「政府依法依規介入有利於有效管控風險損失，減少風險處置過程中的不確定性。」他認為，工作組可預期將遵循國際慣例，「本著市場化、法治化原則，公開透明公平處理好購房者和各方投資者的利益」。

中國的官方和官媒為化解外界疑慮，不斷強調恒大的債務危機是「個案」，不會衝擊金融市場和股市。

銀保監會新聞發言人說，恒大集團全部債務中金融債務占比約1/3，結構比較分散，其金融投資數額很小。因此不會對中國銀行業保險業的正常運行造成任何負面影響。

證監會有關負責人指出，目前，A股市場運行總體平穩，交易所債券市場違約率保持在較低水準，涉房上市公司、債券發行人經營財務指標總體健康，恒大集團風險事件對資本市場穩定運行的外溢影響「可控」。

恒大集團 房地產 投資

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