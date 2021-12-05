中國官媒批美：搞「6G排華」小圈子

新華社5日刊文指，美國拉攏歐洲、日本等盟友，成立6G研發「小圈子」。取自澎湃新聞

隨全球5G 技術逐步商用，中國、美國又開始下一輪6G時代技術的競逐。中國官媒新華社5日刊文指控，美國拉攏歐洲、日本等盟友，成立6G研發「小圈子」，把中國排除在外，「充分暴露了其自私嘴臉和霸道做派。」

文章指稱，中國在5G建設和普及上領跑全球，美國精心挑選的「下一個G聯盟」成員，真正目的就是要6G標準，企圖奪回在行動通訊領域的主導權。

新華社抨擊，美國長期使用霸權地位和技術優勢，頻頻採取單邊霸凌行徑，借國家安全之名肆意打壓別國高科技企業，包括「實體清單」、「晶片禁令」等。

文章表示，美國電信行業解決方案聯盟先前成立「下一個G聯盟」，成員包括微軟、高通、三星、蘋果、思科、Google和Intel等科技巨頭，但華為 和中興被排除在外。該組織召集人說，這是受到美方禁令影響。

但新華社報導引述日媒調查顯示，6G相關核心技術的專利申請數量，中國占40%，全球領先。文章表示，搞排除中國的6G標準不現實，難以真正實現。

文章指控，美國妄圖打造一個把中國排除在外的新的全球產業鏈，幾乎不可能，發展新技術時全方位遏制中國、維護自身霸權地位，已引發了業界擔憂，陰險圖謀注定不會得逞。

2019年5月，時任總統川普 簽署行政命令，允許美國禁止「外國對手」擁有或掌控的公司提供電信設備和服務，美國商務部亦宣布將華為及70家關聯企業列入「實體清單」。川普當時表示，此舉防止外國實體以可能損害美國國家安全，或是外交政策利益的方式使用美國科技；2021年5月，拜登總統宣布延長該行政命令。