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廣東女遭迷姦藥毒死 早洩狼上司判處無期徒刑

中國新聞組／北京5日電
被害者陳女生前照片。（取材自新京報）
被害者陳女生前照片。（取材自新京報）

廣東省今年初發生一起「下藥性侵死亡」事件，一名23歲的女子遭39歲的上司下藥迷暈企圖性侵，過程中女子死亡，當地法院近日判定強姦罪名成立，判處男子無期徒刑。

澎湃新聞報導，39歲的彭姓男子本身有性功能障礙，平常愛看迷姦的色情影片、網購情趣用品。今年1月，他邀約剛失戀的下屬陳女吃宵夜，並隨身攜帶了有麻痺功效的麻醉藥與情趣用品。

彭男向法院供稱，當天他與陳女飲啤酒後，一起去到公寓酒店打算發生關係，但因他「早洩」，於是陳女就自行入睡，但彭男不甘心就這樣結束，於是用麻醉藥迷暈了睡著的陳女，打算再次發生性關係，但又因無法勃起而未能得逞。

報導說，隔日清晨5時許，彭男發現陳女昏迷不醒，因懼怕事情敗露而出門將麻醉藥和情趣用品丟棄，並向警方報案說陳女「醉酒不醒」，醫護人員到場後證實陳女已經死亡，警方逮捕了彭男。

屍檢報告顯示，陳女因七氟烷中毒致急性呼吸、循環功能障礙而死亡。

彭男對法院辯稱，他買這種麻醉藥是為了提升性慾，「我知道七氟烷是麻醉藥，但不知道用多少量會致人死亡，也不知道七氟烷會致死。」

但佛山中等法院認為，彭男使用麻醉藥企圖迷暈女子，屬「剝奪性自主權」，加上還造成了女子死亡，「社會影響極壞，罪行極其嚴重，依法應予嚴懲」，因此判處彭男無期徒刑，剝奪政治權利終身。

判決書顯示，彭男及辯護人曾提出，被害人陳女自願發生性行為，彭男的行為不構成強姦罪，即使構成強姦罪也是強姦未遂的意見。該辯護意見未被法院採納。

佛山市中級人民法院門口。（取材自新京報）
佛山市中級人民法院門口。（取材自新京報）

性侵

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