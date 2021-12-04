借特斯拉做大本土車企 紐時：北京想激發「鯰魚效應」

特斯拉CEO馬斯克去年出席上海超級工廠揭幕儀式。路透

中美產業競爭近年已蔓延至電動車 領域，紐約時報報導指出，北京正尋求「鯰魚效應」（將具侵略性的魚投入水池，讓其他魚游得更努力），把美國電動車巨頭特斯拉 引入中國後，透過供應鏈從中複製生產模式，以加強本土電動車業的競爭力，如同中國國產智慧手機 的發展模式一樣。

紐約時報認為，中國將成為電動車領域的主要競爭者，而本土供應商與特斯拉合作，生產出愈來愈精密的零件，讓這些企業可以與西方和日本的企業展開勢均力敵的競爭。

許多車企相信，向新能源汽車轉型所帶來的機遇，與互聯網在過去10年的發展類似，中國在那期間內打造出微信、TikTok等強大平台。

這是北京讓特斯拉進入中國的原因，還提供低價土地、貸款、稅收優惠和補貼，這是外國汽企首次在中國獲此待遇。

不過特斯拉自主打造了許多生產技術，中國車企很難透過與供應商的合作來複製特斯拉的產品，更廣泛地說，中國車企及供應商需要外國製造的芯片和其他專有技術。

2019年，特斯拉委託力勁集團生產出號稱全球最大的壓鑄機，當時CEO馬斯克表示，這種機器的體積堪比一棟小型房屋，可以將整個汽車後部一次壓鑄成型，減少了零部件的使用，降低了成本。

今年以來，力勁集團公司股價漲了約九倍，該公司董事長劉相尚表示，公司希望在未來兩年內向眾多中國企業供應同類壓鑄機，但其中一些企業很難找到具備特斯拉這種類型和才能的汽車設計師，沒有設計，力勁集團就不能做出相應的機器。

報導提到，蘋果iPhone的許多中國供應商開始與本土品牌合作，幫他們造出更好的手機，如今小米、Vivo手機在歐洲、印度、東南亞和非洲市場都大受歡迎，在美國也是；正如蘋果改變了中國的智慧手機產業一樣，特斯拉可能改變中國的電動車企業。