恒大2.6億美元私募債跳票 中國官方急防骨牌效應

中國地產龍頭恒大爆發債務違約，是否會在房地產與金融市場引發連鎖效應受到關注。（路透）

中國地產龍頭中國恒大集團 3日公告，一筆總額2.6億美元的海外有抵押私募債確定跳票，引發市場高度關注，中國官方則在第一時間出面，全力防堵市場爆發骨牌效應。廣東省人民政府宣布派出工作組進駐恒大，中國人民銀行、銀保監會、證監會也罕見同聲喊話穩定市場信心。

中國恒大集團3日晚間宣布，無法履行一筆總額2.6億美元的債務擔保義務。

中國「證券時報」指出，這筆有抵押的私募債已經到期，權人主要為海外資金方。連日來，恒大盡力與其協商，配合債權人執行其抵押權益，但對方提出了「不合理的進一步要求」，將損害恒大其他境外債權人利益，恒大因此無法答應其要求並履行其擔保義務。

在恒大宣布跳票後，廣東省人民政府隨即發布新聞稿表達高度關注，並立即約談中國恒大集團負責人許家印。

新聞稿並稱，應恒大地產請求，為有效化解風險，保護各方利益，維護社會穩定，廣東省人民政府同意向恒大地產派出工作組，督促推進企業風險處置工作，督促切實加強內控管理，維護正常經營。

中國人民銀行（中國央行）也在3日晚間發布新聞稿指出，恒大集團出現風險主要源於自身經營不善、盲目擴張。強調短期個別房企出現風險，不會影響中長期市場的正常融資功能。

中國銀保監會也表示，這是個案現象。恒大集團全部債務中金融債務占比約三分之一，結構比較分散，其金融投資 數額很小，因此不會對中國銀行業、保險業的正常運行造成任何負面影響。

中國證監會則強調，當前中國房地產行業總體保持健康發展，交易所債券 市場違約率保持在1%左右的較低水平，涉房上市公司、債券發行人經營財務指標總體健康，恒大風險事件對資本市場穩定運行的外溢影響可控。

但「證券時報」指出，「城門失火，殃及池魚」，恒大違約實際上已牽連A股其他上市公司。酒商洋河股份3日晚間就公告，旗下全資子公司一筆涉及恒大的理財產品，剩餘信托產品本金人民幣7251.35萬元，以及9500萬元在今年6月21日之後的投資收益均未能及時收回。

「財新網」報導，恒大集團負債總額將近人民幣2兆元（約3156億美元），其中包括192.36億美元未到期的美元債。恒大這次未能履行相關擔保業務，代表超過190億美元債交叉違約已被啟動。本月6日，恒大還需支付兩筆債券共計8240萬美元的利息。

據恒大集團官網介紹，恆大集團是全球500大企業之一，旗下擁有地產、新能源汽車、物業等八大產業。其中，恒大地產在中國280多座城市擁有1300多個項目。2020年，實現合約銷售金額人民幣7232.5億元（約1141億美元），合約銷售面積8085.6萬平方公尺（約2446萬坪）。