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中國常駐聯合國代表：你來或不來 冬奧會就在這裡

中國新聞組／北京4日電
張軍表示，「你來，或者不來，北京冬奧會就在這裡，必將取得成功」。（取材自中國常駐聯合國代表團網站）
張軍表示，「你來，或者不來，北京冬奧會就在這裡，必將取得成功」。（取材自中國常駐聯合國代表團網站）

第76屆聯合國大會2日一致通過北京冬奧會奧林匹克休戰決議，參與共提國家達173個，創近幾屆冬奧會新高。但據報導，美印澳日等20國以捍衛維吾爾族人權為由拒簽這份協議。中方則強硬回擊稱，少數國家抵制北京冬奧會行動註定失敗，「你來，或者不來，北京冬奧會就在這裡，必將取得成功」。

據中國常駐聯合國代表團官網消息，2日，第76屆聯大協商一致通過北京冬奧會奧林匹克休戰決議。決議還增加了北京冬奧和冬季帕運（中國稱「冬殘奧會」）的願景和理念，並針對嚴峻的新冠肺炎疫情形勢發出加強抗疫合作的呼籲。

中國常駐聯合國代表張軍表示，這是中國繼2008年北京奧運會休戰決議後，時隔14年第二次向聯大提交「休戰決議」，呼籲聯合國會員國以體育促進和平、對話與和解，在奧運開幕前7日至閉幕後7日遵守奧林匹克休戰。

這項休戰決議也被解讀為中國在明年2月北京冬奧結束前，不會有軍事行動。

根據中國常駐聯合國代表團的新聞稿，包括俄羅斯、法國、巴基斯坦、埃及等20多國在會上發言支持中國提交的奧林匹克休戰決議。共有173個國家參與共提，創近幾屆冬奧會休戰決議共提國數量新高。

不過，法廣引述澳洲媒體報導稱，有20個國家拒簽聯合國大會這項奧林匹克休戰協議，理由據悉是藉此向中國傳遞對新疆侵犯人權、香港問題以及網球名將彭帥事件的不滿。

雪梨晨驅報報導，拒簽的國家有美國、印度、澳洲、日本、土耳其等，五眼聯盟成員國除紐西蘭外，英國、美國、加拿大、澳洲都拒絕簽署。並指中方在美國總統拜登日前表示正考慮外交抵制北京冬奧之後，昨天宣稱中方並未發出邀請，因國際貴賓由各國奧委會自行邀請，是為避免尷尬。

針對歐美多國發起抵制北京冬奧，中國常駐聯合國代表張軍昨天表示，少數國家鼓譟外交抵制北京冬奧會不得人心，註定失敗。冬奧運動員和冰雪運動愛好者才是冬奧會的主角。冬奧會的成功，不取決於個別國家官員是否出席。抵制做法只會使這些國家更加孤立，站到時代的對立面。

中國外交部發言人趙立堅昨天也表示，北京冬奧會休戰決議獲得協商一致通過，體現了各國對北京冬奧會和國際奧林匹克運動的支持。中方有信心為世界呈現一屆簡約、安全、精彩的奧運盛會。

北京 聯合國 奧運

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