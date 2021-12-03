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世衛：Omicron尚未通報死亡病例

內蒙古滿洲里新增24例 石家莊鹿泉增4例

特派記者賴錦宏／北京報導
內蒙民眾在滿洲里市進行核酸檢測。中新社
內蒙民眾在滿洲里市進行核酸檢測。中新社

12月3日下午，內蒙古滿洲里市召開發布會，介紹疫情防控最新情況。 12月3日0時至14時，滿洲里新增24例新冠肺炎確診病例。石家莊則發佈四例本土確診。

新華社新聞APP指出，新增的確診病例中，10例為集中隔離期間核酸檢測中結果呈陽性、13例為封控區人群核酸檢測中結果呈陽性、1例為主動就診核酸檢測中結果呈陽性，經專家組會診，診斷為新冠肺炎確診病例。以上人員均已轉運至滿洲里口岸醫療救治醫院隔離治療。流調工作正在進行，截至3日12時，累計排查密切接觸者8864人、次密切接觸者3305人。

據了解，滿洲里市第五輪大規模核酸檢測共採集樣本178993人份，截至3日14時，已確診22例，其他陽性病例待臨床複核確診。 3日8時，滿洲里市啟動第六輪大規模核酸檢測工作，截至14時已採集樣本147117人份，目前採樣工作正在有序開展。

據滿洲里市衛健委主任劉洪濤表示，大陸國家、自治區和呼倫貝爾市防控指導組大力支持和指導滿洲里市的核酸檢測工作，緊急調集3家第三方實驗室，目前3家實驗室均已完成設備安裝和調試，總檢測能力可達11萬管/日，可完全滿足滿洲里市24小時完成大規模核酸檢測的需要。

另據「石家莊發布」微信公眾號12月3日消息，石家莊市鹿泉區應對新冠肺炎疫情工作領導小組辦公室通報，2021年11月29日，鹿泉區接到大數據推送滿洲里市人員來區信息後，立即進行排查核實。經排查，確定劉某某為滿洲里市來區人員，於11月30日上午對其進行集中隔離，隔離期間兩次核酸檢測均為陰性。

鑑於劉某某來自高風險地區（內蒙古滿洲里東山街道），鹿泉區於12月2日對劉某某所在工地（鹿泉區山尹村鎮普興電子搬遷項目工地）所有人員開展核酸檢測。12月3日，鹿泉區疾控中心和鹿泉區人民醫院核酸實驗室分別報告劉某某（為上述來自高風險地區劉某某的密接者）、高某某、張某某、王某某四人核酸檢測結果為初篩陽性，經石家莊市疾控中心複核結果均為陽性，已全部轉運至石家莊市定點醫院，診斷為新冠肺炎確診病例（1例普通型、3例輕型）。

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