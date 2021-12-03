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股價腰斬市值蒸發470億 滴滴恐遭股民起訴

記者黃雅慧／即時報導
據中媒引述業內人士分析，滴滴退市股價腰斬，可能會有套在高點的股民會向滴滴提起訴訟。圖／路透
據中媒引述業內人士分析，滴滴退市股價腰斬，可能會有套在高點的股民會向滴滴提起訴訟。圖／路透

中國網約車平台「滴滴」赴美上市僅五個月，3日宣布啟動在紐交所退市，並將進行香港上市的準備工作。但滴滴未來可能面臨股民的起訴。

根據中國媒體「央視財經」報導，資料顯示，滴滴在紐交所發行價定為每股14美元，截至12月2日美股收盤，滴滴下跌0.13%，報每股7.8美元，價格相較發行價近乎腰斬，市值蒸發超3,000億元人民幣（約美金470億元）。

該報導引述業內人士表示，滴滴選擇在這個時間點從紐交所退市，不排除有部分高位買進的股民會對滴滴進行起訴。

業內人士還分析，滴滴自紐交所退市之後，如果想去港交所上市，除了「協議控制架構」（VIE）結構外，還有兩個選擇，一種是採用紅籌模式，在境外設立一家企業，用吸收合併國內執行主體的方式，把它變成外資企業，但是這會受到中國政策對外資投資出行行業比例的限制。另一種是轉變成為純內資企業。

但是上述兩種方式，均需通過證監會審批再去港交所上市，這樣現有股東結構將會大改，目前來看滴滴繼續採用VIE模式申請在港交所上市的麻煩最小、可能性最大。

事實上，滴滴先前便因股價下跌而遭到美國股東起訴。今年7月，因中國網絡安全審查辦公室對「滴滴出行」實施網絡安全審查，7月6日滴滴股價大跌19.6%，隔日收盤，滴滴股價報11.91美元，市值縮水至571億美元。當時據新浪財經報導，Labaton Sucharow LLP以及羅森律師事務所（Rosen Law Firm）曾宣佈，其正在代表滴滴的股東進行索賠方案。

股價 投資 香港

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