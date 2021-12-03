恆大連鎖效應 房企佳兆業、中國奧園陷危機

為福建省福州市一處興建中的地產項目資料照。（中新社）

中國房地產龍頭「恆大」的債務危機似乎已引發連鎖效應。近期被歸為「三道紅線」標準下「綠檔」的房企「佳兆業」也出現債務違約風險，另一家房產「中國奧園」則因債務人要求償付款項使得股價 大跌。

據路透報導，佳兆業於2020年12月8日及12月23日發行的票據，本金總額共4億美元，將於2021年12月7日到期，利息以年利率6.5%計。佳兆業則曾於11月底表示，可能無法償付到期本息，提出將債券 到期日期延後18個月的交換要約方案，並考慮進行債務重組 。

但上述提議至少要獲得95%的債券持有人批准才能通過。隨著多家中國地產商接連爆雷，近日傳出有過半債權人不同意上述方案，提升佳兆業違約風險。不過佳兆業仍尋求解套方法，根據南華早報引述消息人士指出，佳兆業將與債權人團體New Money Consortium商談還款方式，後者合共持有該債券逾50%。

可是市場對佳兆業的展望並不樂觀，佳兆業股價持續下探，今日開盤報港幣1元，盤中最低探0.92元，跌幅近8%。

另一家房企「中國奧園」近期宣稱，接獲債權人的通知，有關該公司和／或集團成員公司為借款人或擔保人本金總額約6.512億美元的融資因評級下調而要求償還。目前該公司並無付款或就替代付款安排與該等債權人達成協議。

上述訊息使得中國奧園股價今早低開近7%，失守2元大關。該股開報港幣1.88元，挫6.93%，較年內高位累瀉約77%。

不過在中國對房企設的「三道紅線」（剔除預收款後的資產負債率大於 70%、凈負債率大於 100%、現金短債比小於一倍）下，佳兆業為均達標的「綠檔」。中國奧園則因資產負債率為79%，踩了一條紅線，為「黃檔」。

事實上，兩家房企受到諸多消息面影響，市場信心逐步受到消蝕。在11月底，市場就傳出佳兆業債務危機、中國奧園信貸違約的消息，兩家公司也相繼遭到國際信評機構降級。佳兆業被惠譽在一個月內六度下調降級，中國奧園展望則被惠譽、標普與穆迪下調為「負面」。