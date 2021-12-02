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未獲邀 中副外長痛批美「民主峰會」：一場鬧劇

記者林則宏／即時報導
中國外交部副部長樂玉成痛批美國總統拜登召開的民主峰會，「完全是一場鬧劇」，是典型的冷戰思維。（取自中國外交部網站）
中國外交部副部長樂玉成痛批美國總統拜登召開的民主峰會，「完全是一場鬧劇」，是典型的冷戰思維。（取自中國外交部網站）

美國總統拜登12月9日、10日將召開首屆虛擬「民主峰會」，共有台灣等110國受邀，中國大陸與俄羅斯則未在邀請名單上。對此，中國外交部副部長樂玉成2日在與俄羅斯副外長莫爾古洛夫舉行視訊磋商時，痛批民主峰會「完全是一場鬧劇」，是典型的冷戰思維。

根據中國外交部新聞稿，樂玉成告訴莫爾古洛夫，民主不是個別國家的專利。有的國家民主記錄並不光彩，卻以「民主權威」自居，隨意篡改民主定義、亂設民主標準，將民主「工具化」以謀取私利。

樂玉成強調，「民主峰會」不僅不能解決現有挑戰，還會加劇世界混亂和分裂，是對民主的褻瀆和背叛。這種「假民主之名、行反民主之實」的做法十分荒唐，不得人心，註定要失敗。

樂玉成表示，今年是「中俄睦鄰友好合作條約」簽署20周年，中俄友好沒有止境、合作沒有禁區、互信沒有上限。中方將進一步加強同俄方的戰略溝通與協作，共同阻斷新冠肺炎疫情跨境傳播，確保兩國人員和貿易安全有序往來。

他指出，中方將以2022年中俄友好、和平與發展委員會成立25周年為契機，促進兩國民心相通、代代相通；進一步深化中俄在上海合作組織等地區多邊機制中的協調合作，攜手維護亞太地區的和平安寧；積極參與完善全球治理，維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序。

根據中國外交部新聞稿，莫爾古洛夫則表示，當前，俄中建立了前所未有的高水平國家關係，堪稱21世紀國家間關係典範。俄方願同中方共同努力，克服疫情影響，排除外部干擾，堅定不移深化各領域合作，加強在上海合作組織等多邊機制內的協作，推動歐亞經濟聯盟與「一帶一路」對接合作不斷邁上新台階。

中國外交部副部長樂玉成2日與俄羅斯副外長莫爾古洛夫舉行視訊磋商。（取自大陸外交部...
中國外交部副部長樂玉成2日與俄羅斯副外長莫爾古洛夫舉行視訊磋商。（取自大陸外交部網站）

疫情 俄羅斯 拜登

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