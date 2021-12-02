旅美華僑邵子平 南京參選人大代表

旅美華僑邵子平（右），在南京參與人大代表競選。（本報資料照，記者朱蕾/攝影）

江蘇南京1日選舉新一屆區鎮兩級人大代表，因持有中國身分證遭註銷台灣戶籍的旅美華僑邵子平，積極參選南京鼓樓區人大代表，並在投票 站投下自己的選票，「這是我一生中第一次行使中華人民共和國公民依法享有的政治權利，我非常珍惜。」他強調，要竭盡全力推動兩岸交流，「希望早日看到兩岸和平統一。 」

邵子平曾於1996年將尋獲唯一記錄南京大屠殺暴行的動態影像「馬吉影片」、協助促成「拉貝日記」公諸於世。

香港大文匯報報導，在全南京參加換屆選舉的674萬市民中，邵子平是一位特殊的選民，在南京度過童年的他，是前外交官邵毓麟之子，12歲到台灣，自1996年從聯合國人力資源與法規部門退休後，於2003年定居北京 。

2018年12月4日，獲知長期在中國生活的邵子平因無中國身分證生活不便，南京市破例為他恢復戶籍。而內政部移民署在2019年3月發出公函，通報廢止邵在台灣地區戶籍。

在自己戶籍地南京鼓樓區觀音里社區，邵子平每天步行至少1萬步，向選區居民介紹自己：「曾發現並向世界公布美國馬吉牧師1937年拍攝的日軍在南京大屠殺暴行的默片和德國 商人記錄南京大屠殺的『拉貝日記』，有力駁斥了日本右派否認大屠殺的謊言。2000年7月30日，被家鄉授予『南京好市民』榮譽稱號。」

邵子平說：「台灣註銷我的戶籍，而作為南京市民，我獲得選舉與被選舉權，我很珍惜！」得知邵子平已是85歲高齡，南京有市民勸他「回家享福」，但邵子平卻回答：「能服務家鄉就是享福！」

「邵老的精神可嘉，我挺欽佩他的。」南京谷里農民蔬菜平價店老闆葛維全已經與邵子平成為忘年交，他說：「邵老12歲離開南京，後來在美國、德國學到許多先進的管理經驗，這種報效祖國、推動兩岸和平統一的真誠令人敬佩。」

邵子平認為，自己在推動社區居民居家養老服務、促進兩岸民間交流等方面有能力為家鄉奉獻更多才智，目的是「希望早日看到兩岸和平統一。」