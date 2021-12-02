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中國知識平台「豆瓣」遭網信辦約談 罰28.5萬美元

記者黃雅慧／即時報導
中國知識平台「豆瓣」因屢次出現違規訊息而遭到中國網信辦處罰。（截自豆瓣網）
中國知識平台「豆瓣」因屢次出現違規訊息而遭到中國網信辦處罰。（截自豆瓣網）

近期中國平台「豆瓣」及其帳號屢次出現法律、法規禁止發布或者傳輸的訊息。中國網信辦於12月1日約談處罰豆瓣，豆瓣被罰150萬元人民幣(約23萬5800元)。

據中國微信公眾號「網信中國」在12月2日發布的內容指出，12月1日，中國國家網路訊息辦公室負責人約談豆瓣主要負責人、總編輯，針對近期豆瓣及其帳號屢次出現法律、法規禁止發布或者傳輸的訊息，情節嚴重，依據《中華人民共和國網路安全法》等法律法規，責令其立即整改，嚴肅處理相關責任人。北京市網路訊息辦公室即對豆瓣網運營主體北京豆網科技有限公司依法予以共計150萬元人民幣罰款的行政處罰。

據了解，2021年1月至11月，中國國家網路訊息辦公室指導北京市網路訊息辦公室，對豆瓣實施20次處置處罰，多次予以頂格50萬元人民幣罰款，共累計罰款900萬元人民幣。

與此同時，豆瓣發布整改消息，從2021年12月2日0時至2021年12月17日0時期間，暫停「小組」回覆功能的使用，並暫停小組「精選」頻道的內容更新。 豆瓣表示將嚴格按照管理要求，切實履行網站主體責任，依法依規加強網上訊息管理，積極維護良好的網路秩序。

「豆瓣」為中國提供電影、電視劇、音樂、書本等資訊的交流平台，並提供用戶評論。在中國加強監管網路內容的環境下，去年網信辦曾督促知識型平台如「知乎」、「豆瓣」等平台開展自查自糾。另外，為配合整治「飯圈」亂象，豆瓣9月曾公布，刪除逾3萬條違規和不良訊息，關停或解散的部分娛樂小組。

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