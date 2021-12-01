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哈爾濱出招 主動核酸檢測呈陽性者 發1萬元獎金

記者林則宏／即時報導
圖為哈爾濱醫護人員早前為民眾進行核酸檢測採樣。(新華社)
圖為哈爾濱醫護人員早前為民眾進行核酸檢測採樣。(新華社)

為鼓勵民眾主動接受核酸檢測，黑龍江省哈爾濱市2日公告，對主動進行核酸檢測以及自覺身體不適，主動前往醫療機構就診並說明情況，一旦核酸檢測結果為陽性，經核實將可獲得人民幣1萬元（約1569美元）獎金。

根據哈爾濱通報，12月1日，哈爾濱市新增本土核酸檢測初篩陽性人員1例。截至1日24時，黑龍江省現有本土新冠肺炎確診病例32例，本土無症狀感染者1例。

哈爾濱官方微信公眾號《哈爾濱發布》稱，黑龍江省齊齊哈爾、哈爾濱市相繼出現內蒙古滿洲里關聯本土疫情，呼籲民眾密切關注疫情動態，若與陽性感染者活動軌跡有交集，或14天內有中國境內疫情中高風險地區、涉疫地區旅居史者，應立即主動向所在社區、工作單位報備，並配合落實防控措施。

為及時有效發現和控制傳染源，哈爾濱並宣布，2日8時起，啟動部分地區第一輪全員核酸檢測，並提出前述獎勵措施，鼓勵民眾主動接受核酸檢測。

中國多地早前曾提供獎金鼓勵民眾舉報「應檢未檢」人員，包括：廈門市海滄區、河北省南宮市都曾宣布，成功舉報沒有接受核酸檢測人員，可得獎金人民幣500元。

大連市金普新區上個月21日進行第5輪核酸普篩時曾宣布，若不接受檢測，將按「治安處罰法」罰款人民幣500元；舉報不參加檢測者，核實後可得獎金人民幣1000元。

哈爾濱這次則是對主動進行核酸檢測者，一旦檢測結果為陽性，給予高達人民幣1萬元獎金，因此引發中國網路熱議。

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