中國防疫官員稱：「動態清零」是控制疫情的法寶

中國國家衛生健康委主任馬曉偉表示，「動態清零」是中國控制疫情的「法寶」。（圖／取自國新網）

中國國家衛生健康委主任馬曉偉近日表示，現階段中國疫情 防控策略仍將堅持「動態清零」策略不動搖，並指出「動態清零」是中國控制疫情的「法寶」。

對於中國多地近期反覆出現本土疫情，馬曉偉近日接受新華社專訪時指出，各地發現疫情後，基本都在一個潛伏期（14天）左右時間控制住了疫情。高效處置散發病例和聚集性疫情，以最小社會成本獲得最大防控成效，不斷完善防控政策措施。

他表示，一直在思考尤其是應對Delta毒株傳播的過程中，如何以更高水準、更小成本、更短時間控制住疫情，使疫情對（中國）經濟社會發展、人民生產生活影響越來越小，以良好的防控成效保障經濟社會持續健康穩定發展。也注意到國際上一些國家執行不清零政策，但效果並不理想，疫情出現反覆，對民眾生命安全和身體健康、經濟社會衝擊仍然嚴重。

他說，因此，中國立足抓早、抓小、抓基礎，提升疫情防範和早發現能力，發生疫情後，充分利用疫情發現之初的黃金24小時處置時間，在原本充分發揮檢測 隊伍作用的基礎上，發揮流調和監督隊伍作用，突出「快」字，在疫情沒有擴散之前，或感染者還不具備傳播能力之前，把密接者、次密接者找到，把可能的感染者提前管控住，力爭用一個潛伏期左右時間控制住疫情傳播。

馬曉偉表示，將這個防控策略稱為「動態清零」，這是中國控制疫情的「法寶」，「現階段我們仍將堅持『動態清零』策略不動搖。」

他強調，總之做到及時發現、快速處置、精準管控、有效救治，疫情發現一起就徹底撲滅一起，確保完全阻斷疫情傳播，確保中國國內的疫情形勢保持整體平穩。