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不敵虧損擴大 愛奇藝傳裁員20％至40％

記者黃雅慧/即時報導
據中國媒體《第一財經》引據消息人士透露，目前百度旗下的中國知名影音平台「愛奇藝」正在裁員，裁員比例在20％至40％之間。愛奇藝方面目前暫未對相關報導發表回應。圖／報系資料照
據中國媒體《第一財經》引據消息人士透露，目前百度旗下的中國知名影音平台「愛奇藝」正在裁員，裁員比例在20％至40％之間。愛奇藝方面目前暫未對相關報導發表回應。圖／報系資料照

據中國媒體《第一財經》引據消息人士透露，目前百度旗下的中國知名影音平台「愛奇藝」正在裁員，裁員比例在20％至40％之間。愛奇藝方面目前暫未對相關報導發表回應。

《第一財經》引述愛奇藝員工說法表示，目前裁員政策還在變化中，具體數目還存在不確定性，裁員補償按照N+1進行。據了解，目前愛奇藝裁員範圍涉及公司不同部門，包括遊戲部門、使用者產品部門等。

該報導也指出，受中國選秀節目被取消，長短視頻平台競爭激烈。愛奇藝、騰訊視頻、優酷等在內的影音平台持續虧損。財報顯示，愛奇藝今年第3季總營收達到人民幣76億元，年增6%；歸屬於母公司所有者虧損17億元，相較去年同期虧損12億元，虧損擴大41.6%。整個2020年，愛奇藝虧損60億元。

愛奇藝CEO龔宇曾表示，目前長視頻行業遇到的最大問題在於內容供應出現嚴重短缺，原因包括疫情影響進度，傳統電視劇比例變少甚至幾乎只有往年三分之一，加上新網劇因審核原因延遲上線、網劇品質打折扣等，內容供給出現比較大的問題；另一客觀原因則是短視頻對於用戶需求的市場爭奪。

在供需問題之外，中國新法規的推出也成為愛奇藝的壓力。中國國家市場監督管理總局發布《互聯網廣告管理辦法（公開徵求意見稿）》（下稱《辦法》），將以互聯網媒介等方式直接或間接地推銷商品或服務的商業廣告、跨境電商廣告，納入《辦法》調整範圍。該規定將對廣告商的投放限制加大，對靠平台商或流量賺錢的公司將受到衝擊。上述規定下，有輿論認為，以廣告收入為主的愛奇藝將受創最深。

12月1日，中國媒體「紅星資本局」致電愛奇藝總部，但接電話的工作人員對此裁員一事表示，以公司官方訊息為主。

裁員 營收 百度

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