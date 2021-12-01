德學者引涉疆機密文件指控習近平 中國：假新聞

《絕密新疆文件》內容直接把中國國家主席習近平本人，連接上了「壓迫新疆的最終推手」。（美聯社）

德國學者鄭國恩日前公布中國官方機密文件，指中國總書記習近平 的言論直接影響近年的新疆 政策，包含大規模關押少數民族、強迫他們至外省就業 等；中國駐英國大使館則稱這是「假新聞」。

德國之聲（DW）中文網報導，研究新疆議題的德國學者鄭國恩（Adrian Zenz，或譯曾德恩）11月29日在推特發文表示，這份多達317頁的中國官方機密檔案是今年9月由匿名人士分享給在英國的維吾爾族法庭（Uyghur Tribunal），內容涉及中國最高領導人自2014年起所發布與新疆有關的數個聲明，而他是受該法庭的委託分析這些文件。

鄭國恩說，這份文件證實了習近平講話的內容和隨後中國政府在新疆執行的政策之間的關聯。習近平在講話中為再教育營跟拘留所埋下了伏筆，而他也不斷推廣讓維吾爾人去工廠就業與「推動人口均等化」等概念。

根據這些文件，習近平呼籲新疆透過實施教育進行改革，而不是採取逮捕和釋放的做法。鄭國恩認為，習近平在這邊指的便是後來在2016年後，新疆政府大規模建立的再教育營與拘留營。

習近平在一次講話中表示，「人口比例和人口安全是長治久安的重要基礎」。這段話後來被一名新疆高級官員在2020年7月逐字逐句引用，因為他認為南疆的漢族人口比例太低。

習近平也在講話中推廣將維吾爾人送到工廠工作，他認為「新疆就業問題突出，大量無業人員遊蕩在社會上就會無事生非…尤其是在企業就業，有利於民族交往交流交融」。而這些內容也成為後來新疆政府強迫大量維吾爾人到中國多地工廠工作的政策。

鄭國恩說，國際社會對於新疆的人權侵犯已經擁有很多證據，現在有更有力的證據證明這些政策是由中央政府直接下令的，目的是維護中國的國家安全和習近平提出的「一帶一路」戰略。

國際社會在認定特定行為是否符合大規模暴行時，會檢視一些行為者的意圖。鄭國恩說，所以當他們認知到習近平的講話內容與不少新疆的政策有直接連結時，就更有理由去認定中國政府高層講話是否符合種族滅絕或反人類罪的定義。

他表示，整份機密檔案涉及11份文件和超過300個獨特的頁面，涵蓋的時間是從2014年4月到2018年5月。部分內容與美國紐約時報2019年一篇報導中提到的機密文件相同，但這次還包括一些過去從未公開過的資訊。

央視新聞報導，中國駐英國大使館發言人在當地時間11月30日針對鄭國恩所說的涉疆機密文件及相關分析一事表示，「鄭國恩以炮製涉疆謠言、誹謗中國為生，毫無信譽和學術操守可言，其言行卑劣，令人不齒。鄭國恩杜撰編造關於新疆的假新聞，無非是故伎重演，根本不值一駁」。

這名發言人重申中方立場稱，涉疆問題根本不是宗教、民族、人權問題，而是反暴恐、反分裂、去極端化問題；並稱中國的治疆措施取得顯著成效，新疆已連續5年沒有發生暴恐案件。