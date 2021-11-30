法議會挺台參與國際組織 中國使館：強烈不滿

法國國民議會29日通過支持台灣參與國際組織決議案後，中國駐法國大使館 稱，此舉明顯違反「一個中國」原則，公然干涉中國內政，刻意為台獨勢力張目，中方表示強烈不滿和堅決反對。

中國駐法國大使館官網30日發布「駐法國使館發言人就法國國民議會通過涉台決議答記者問」聲明稿，作上述表示。

發言人重申「世界上只有一個中國，中華人 民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分」的中方立場，宣稱「台灣問題純屬中國內政」。

發言人並稱，台灣參與世界衛生組織等國際組織活動，必須按照「一個中國」原則處理。在此原則前提下，「中國中央政府對台灣地區參與各領域國際合作均作出了妥善安排，台同相關國際組織交流的機制是完善的，管道是暢通的」。

發言人還稱，堅持「一個中國」原則是中法關係的政治基礎，敦促法方切實尊重中國國家主權和領土完整，以實際行動恪守「一個中國」原則，維護中法關係的健康穩定發展。

法國國民議會29日通過「將台灣納入國際組織轄下工作及多邊平台」決議，重點包括，肯定台灣在抗疫及經濟發展的成功經驗，認為台灣被國際組織排除在外，危害國際社會的利益；肯定法國政府持續支持台灣參與世界衛生大會（WHA）、國際民航組織（ICAO）、國際刑警組織（INTERPOL）、聯合國 氣候變化綱要公約（UNFCCC）等國際組織；呼籲法國政府持續採取具體行動協助台灣國際參與。