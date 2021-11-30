我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界OnAir／華裔女播客 花一年和癌末媽錄下心靈對話

3死6傷 密州牛津高中校園槍擊 15歲兇嫌落網

中國外交部：中美關係惡化 商界不可能「悶聲發大財」

記者林汪靜／即時報導
中國外交部副部長謝鋒30日表示，中美經貿合作不是發生在真空裡，必然受中美關係大環境影響。（圖／取自中國外交部網站）
中國外交部副部長謝鋒30日表示，中美經貿合作不是發生在真空裡，必然受中美關係大環境影響。（圖／取自中國外交部網站）

中國外交部副部長謝鋒30日在北京與美國工商界和地方州市代表進行視訊交流，他強調，中美經貿合作不是發生在真空裡，必然受中美關係大環境影響。「大環境好了，經貿合作就會更順暢。兩國關係惡化，商界也不可能『悶聲發大財』。」他希望商界發聲推動美國政府停止打貿易戰、產業戰、科技戰等。

據中國外交部網站消息指出，謝鋒在北京與美國工商界和地方州市代表舉行視訊交流，中國美國商會、上海美國商會、美中貿易全國委員會、美國各州駐華協會代表等美方人士參加。他提出四點，稱「希望在座各位快速行動，發揮優勢，搶占先機，爭做推進中美合作的『早起鳥』。」

謝鋒表示：第一，做中國高水準開放的參與者和貢獻者，實現雙贏和多贏。目前在中美資企業累計7萬多家，97%實現盈利。預計未來15年，中國每年進口商品和服務約2.5兆美元，這將為中美經貿、地方合作帶來巨大動能。中美不久前發布了「氣候行動聯合宣言」，綠色經濟合作將成為新增長點，雙方完全可以在太陽能源技術、循環經濟、節能建築、低碳交通、動力電池等領域開展互利合作。

他說，第二，做中美關係止損企穩的先行者和推動者。中美經貿合作不是發生在真空裡，必然受中美關係大環境影響。「大環境好了，經貿合作就會更順暢。反之，兩國關係惡化，商界也不可能『悶聲發大財』。」

謝鋒指出，過去40多年，即使在中美關係遭遇困難的時候，包括中國美國商會、上海美國商會、美中貿易全國委員會等組織和美國有關州市發表的在華經營報告，都實事求是地反映中美經貿合作互利雙贏的真實情況，表達對中美合作的信心和承諾，難能可貴；希望繼續發揮重要獨特作用，發聲出力，仗義執言，推動美國政府奉行理性務實的對華政策，停止打貿易戰、產業戰、科技戰，停止製造價值觀、意識形態、地緣政治對抗與衝突。

謝峰也說，第三，做中美互利合作的守護者和實幹家，反對經貿問題政治化。國際貿易規則是各國共同商定的，應該遵守，不能合則用、不合則棄，選擇性執行。「破壞規則也許一時能撈到好處，但終究會亂了規矩、亂了市場，對誰都沒好處。對華搞『脫鉤斷供』、『小院高牆』、『供應鏈小圈子』，違背市場規律，人為破壞國際分工，打亂國際產業鏈供應鏈，把世界經濟分裂成兩大平行體系，工商界將承擔雙重成本，哪來的效率和效益？」

他說，希望商界明確反對經貿問題政治化、反對濫用國家安全概念，推動拜登政府取消對華加徵的關稅，停止對中國企業的打壓和制裁，為兩國企業提供公平賽場。

謝峰還說，第四，做中美人民友誼的橋梁和紐帶，增進相互理解與信任。他表示，「台灣、新疆、香港、西藏等問題涉及中國主權安全發展等核心利益，牽動14億中國人民的民族感情，中方沒有任何妥協餘地。希望你們發揮影響力，敦促美國政府以實際行動遵守中美三個聯合公報，恪守真正的一個中國政策，而絕不能歪曲、篡改，更不容否定。」

北京 供應鏈 貿易戰

上一則

歐盟籲中國證明彭帥平安 敦促調查侵犯指控

延伸閱讀

卡斯楚當選就與台灣斷交？美國出手…宏都拉斯改口

卡斯楚當選就與台灣斷交？美國出手…宏都拉斯改口
新聞評論／天津茱莉亞落成 中盼音樂外交接續乒乓外交

新聞評論／天津茱莉亞落成 中盼音樂外交接續乒乓外交
中美領袖線上會議 皆排出「1+5」陣容

中美領袖線上會議 皆排出「1+5」陣容
拜習會後 拜登：不鼓勵台獨 盼台完全照台灣關係法

拜習會後 拜登：不鼓勵台獨 盼台完全照台灣關係法

熱門新聞

婆婆砍死兒媳示意圖。（取材自央視網）

「兒子生了留她沒用?」婆媳開戰 富家女被潑汽油砍死

2021-11-29 07:00
中國專家分析，如果Omicron真是從愛滋病患者群體中進化出來，不會造成大規模流行。(美聯社)

中國專家：新變種Omicron難成氣候

2021-11-27 10:33
社交媒體流傳信息稱，四川省廣元市蒼溪縣一名24歲女網紅遇害。（取材自上游新聞）

不雅視頻惹禍？四川24歲網紅遭丈夫分屍 藏冰箱一周

2021-11-25 09:00
近年中國政府迫害新疆人權一事受到國際關注，如今一份先前從未公開的文件揭露2014年國家主席習近平等中央高層會議紀錄，其中主要提到對新疆維吾爾和其他少數民族的迫害。（美聯社）

中國未公開文件曝光 習近平領導層明確下令「再教育新疆」

2021-11-29 20:28
台海通道北線方案線路比較短，離台灣較近，該方案可以實現鐵路和公路一起通到台北，目前已經修通平潭海峽公鐵大橋（圖）與火車站。（新華社）

中國「台海通道」案 福建到台灣 開車1小時 火車30分鐘

2021-11-29 19:12
經過比對，確認這些雨衣就是由失聯人員攜帶的物資。（視頻截圖）

沒經費？4人命喪哀牢山 穿輕便雨衣 每件0.4元一刮就破

2021-11-24 07:00

超人氣

更多 >
黃安分享「剋夫女影片」暗諷大S 挺汪小菲：離了也好

黃安分享「剋夫女影片」暗諷大S 挺汪小菲：離了也好
簽約預售屋 建商加價20萬轉賣他人 德州夫婦傻眼

簽約預售屋 建商加價20萬轉賣他人 德州夫婦傻眼

加州男槍殺岳母、4幼子 妻尖叫「我的寶貝全沒了」

加州男槍殺岳母、4幼子 妻尖叫「我的寶貝全沒了」
又被拍到摟妹進酒店「爸爸去哪兒」王岳倫宣布離婚

又被拍到摟妹進酒店「爸爸去哪兒」王岳倫宣布離婚
中國未公開文件曝光 習近平領導層明確下令「再教育新疆」

中國未公開文件曝光 習近平領導層明確下令「再教育新疆」