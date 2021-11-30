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內蒙古滿洲里爆本土疫情 官方：境外貨物傳入

記者陳言喬／即時報導
內蒙古滿洲里市11月30日舉行第三輪的全市核酸檢測工作，圖為11月28日，民眾進行第一輪的核酸檢測。 （中通社）
內蒙古滿洲里市11月30日舉行第三輪的全市核酸檢測工作，圖為11月28日，民眾進行第一輪的核酸檢測。 （中通社）

中國內蒙古自治區滿州里市27日爆發新冠本土疫情，累計已有73例確診。當地官員30日表示，初步分析此次疫情為境外入境貨物攜帶病毒，透過「人傳人、物傳人」導致疫情傳播擴散。

綜合中媒報導，滿洲里市新冠肺炎疫情防控指揮部30日下午舉行新聞發布會，滿洲里市副市長宋吉祥指出，此輪疫情涉及的前3名病例的病毒全基因組序列與國內此前疫情的同源性低，顯示此次疫情是由一起新的境外移入源頭引起。

宋吉祥稱，該3名病例均有接觸進口貨物的可能，經過大量走訪、調查、研判，綜合考慮國家疾控病毒檢測及基因測序情況，初步分析本次滿洲里疫情為境外入境貨物攜帶病毒，透過「人傳人、物傳人」方式導致疫情傳播擴散。

據官方通報，截至30日下午2時，滿洲里新增確診病例34例，本次疫情累計報告確診病例73例。

滿洲里30日早上展開第3輪大規模病毒核酸檢測工作，截至30日中午，已採集樣本7萬3851人份。此前第2輪已檢測出陽性15例，其餘結果待出。

滿洲里市新冠肺炎疫情防控指揮部還發布公告稱，為全面加強口岸疫情防控，有效阻斷境外疫情透過進口貨物傳播，自12月1日起，滿洲里鐵路口岸暫停進口非貨櫃包含木材、煤炭、礦粉、化肥、紙漿、非金礦、農副產品及其他品類需要人工裝卸的貨物。

疫情 檢測 新冠肺炎

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