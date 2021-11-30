中國央企總部相繼遷離北京 疏解非首都功能

肩負承接北京轉移非首都功能重任的河北雄安新區，目前到處都在大興土木。圖為雄安新區容西片區今年10月1日空拍圖。新華社

中國 電子信息產業集團有限公司董事長芮曉武26日宣布，中國電子總部今年12月將遷至深圳。同一天，有媒體報導，中國船舶集團有限公司總部也將於12月15日遷往上海。上海《第一財經》指出，事實上，今年以來，已經有7家中央企業決定將總部遷出北京 。

報導稱，中國央企紛紛將企業總部遷離北京，主要是為響應中共中央疏解北京非首都功能的號召。央企新總部選址除離北京不遠的河北雄安新區，上海、深圳也是不少企業主要考慮的地點。

新華社旗下《財經國家周刊》援引國務院 國資委人士說法稱，推動央企總部離京，勢在必行。央企總部選址並非易事。既要結合自身發展所需，貼近市場前沿，更要拉動區域經濟發展，彰顯優化國有經濟結構的戰略意圖。

中國企業研究院首席研究員李錦表示，自2014年中共中央提出北京市以非首都功能疏解為核心後，北京就拉開了央企總部「離京大幕」。目前進入實際操作階段，動作明顯加快。

由中國國務院國資委履行出資人職責的中央企業共96家，其中總部在上海的有5家、東北5家、廣東4家、河北雄安2家、成都1家、港澳4家，其餘75家都在北京。

李錦分析，中央企業總部集中在北京，是計畫經濟模式遺留下來的問題，因為很多央企總部本來就是國務院下屬的部委，後來改制為企業就留在了北京。有些後成立的也留在北京，這不光是計畫經濟思維，還有中國人文化習慣。

第一財經指出，央企總部過度「紮堆」在北京，不利於央企本身的市場化發展，也加劇北京的城市運行負擔。

河北雄安新區已經進入承接北京非首都功能疏解與大規模開發建設同步推進的重要階段，一些中央企業已經或即將「落地」雄安。中國衛星網絡集團有限公司、中國中化控股有限責任公司總部均選址雄安，中國華能集團也計畫將總部遷往雄安。

李錦指出，目前央企改革重組已進入加速通道，中國物流集團、中國稀土集團都已納入籌建日程，總部均可能設在雄安。如果從帶動區域發展角度考慮，中國稀土集團總部若放在江西，也是對江西的支持。

除雄安新區，上海也是不少央企的選擇。今年9月25日，中國電氣裝備集團有限公司就決定將總部設在上海，中國船舶集團公司總部則將於12月遷至上海。

李錦表示，上海一直是先進製造業發展的標桿城市。頭部企業加標桿城市的組合，既擦亮了「上海製造」的名片，也將助推中國裝備製造業發展邁上新台階。