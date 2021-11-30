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澳門賭場大亨周焯華被捕 中媒批「黑幫想靠愛國洗白」

記者林汪靜／即時報導
中媒近日針對周焯華被捕發表評論稱「想靠『愛國』洗白自己的黑幫人士，該重新審視一下這個時代了。」（圖／取自觀察者網）
中媒近日針對周焯華被捕發表評論稱「想靠『愛國』洗白自己的黑幫人士，該重新審視一下這個時代了。」（圖／取自觀察者網）

綽號「洗米華」的澳門賭場大亨周焯華近日因涉嫌在中國開設賭場等犯罪行為，遭溫州市人民檢察院批准逮捕，已於27日被澳門司警拘捕。周焯華不僅經營賭博業務，還擁有娛樂演藝業務，曾投資製作「紅海行動」、「湄公河行動」中國愛國電影，中媒近日連番對此重砲批評稱，「想靠『愛國』洗白自己的黑幫人士，該重新審視一下這個時代了。」

觀察者網29日發表評論文章指出，周焯華是澳門太陽城集團的幕後老闆，其商業版圖除了賭博業務外，最受人矚目的是他控制的太陽娛樂文化公司。

太陽娛樂於2011年初正式成立，是一家出品公司兼經紀公司，成立以來投資及製作65部電影，其中包括「紅海行動」、「湄公河行動」、「掃毒」、「春嬌救志明」、「殺破狼II」及「殺破狼‧貪狼」等知名影片。不過，29日晚間，博納影業發布聲明，稱太陽娛樂並未實際參投「湄公河行動」、「紅海行動」，也未獲得任何投資回報。

文章稱，由於「紅海行動」、「湄公河行動」等影片是中國愛國電影，周焯華涉跨境賭博事發後，不少網友質疑他利用愛國電影洗錢，並牽扯到電影相關出品方博納影業，以及明星經紀公司泰洋川禾。文章也強調，這只是中國網友的猜測，溫州警方在案情通報中並無提到利用電影洗錢，「但要說周焯華完全是出於一番愛國熱情，好像也沒有多少說服力，相反，利用投拍愛國電影來納投名狀這點倒似是有跡可循。」

文章還大幅介紹了周焯華的出身和發跡過程，並提到他早年和黑幫的關係，以及與90年代十分活躍的澳門賭業大亨尹國駒（綽號崩牙駒）的關係，稱「洗米華」應該是從尹國駒身上吸取到了教訓，「搞電影是為了拍給別人，好方便外界看到自己那顆『閃閃的紅心』。」

文章強調，「周焯華『一心只向著那一抹喜慶的顏色』，積極參與各類主流活動。」比如，在疫情爆發初期，太陽城集團在澳門中聯辦協調下向湖北疫區捐贈3000萬澳門幣；今年河南暴雨時，周焯華也透過澳門中聯辦協助，以個人名義捐款300萬元澳門幣。

澎湃新聞也發表評論文章指出，「無論是大陸還是澳門，對網路跨境涉賭犯罪早已心中有底，也早已開始布局查處。或許，伏筆早已埋下，但有些人仍然執迷不悟，不知道是對基於互聯網的種種隱秘手段太過自信，還是對司法機關打擊涉賭博犯罪的決心太過低估。」

文章表示，這起案件「究竟會牽出多少平日裡看起來『有頭有臉』的人物，會涉及多大的金額，打掉涉及多少人的違法犯罪團夥，不妨拭目以待。」

澳門 電影 中國

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