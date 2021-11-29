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Omicron來襲 中國多家生物公司稱產品仍能有效驗病毒

記者林汪靜／即時報導
新冠病毒變種毒株Omicron來襲，中國多家生物科技公司表示積極應對。（圖／取自海外網）
新冠病毒變種毒株Omicron來襲，中國多家生物科技公司表示積極應對。（圖／取自海外網）

新冠病毒變種毒株Omicron來襲，引起全球恐慌戒備，中國多家生物科技公司表示積極應對，科興生物稱將盡快開展評估和研究Omicron毒株對現有新冠疫苗影響，碩世生物、之江生物和東方生物紛紛回應稱公司相關產品可有效檢出Omicron病毒。

之江生物微信公眾號文章指出，針對病毒變種毒株最新動態，公司第一時間進行基因數據監測與分析已上市新型冠狀病毒2019-nCoV核酸檢測試劑盒（螢光PCR法），不會出現脫靶和漏檢的情況，後續，之江生物將持續緊密追蹤全球新冠病毒變種株的最新動態，確保檢測試劑的準確性和靈敏性。

碩世生物官方微信也指出，對關鍵突變位點進行假病毒合成並開展實驗驗證的結果證實，碩世生物新型冠狀病毒2019-nCoV核酸檢測試劑盒，針對上述變種株均不會出現脫靶和漏檢，可有效保證檢測特異性、準確性與靈敏度，將密切關注新變種毒株的各突變位點，確保新冠核酸檢測試劑對目前主要流行病毒株的檢出能力。

東方生物官方微博則表示，公司現有的核酸檢測試劑對新變種毒株仍然有效。

而中國科興公司稱對Omicron變種毒株相關資訊高度關注，已啟動透過全球合作夥伴網路積極收集並獲取新變種毒株相關資料及樣本，將盡快開展評估和研究以了解Omicron毒株對現有新冠病毒滅活疫苗的影響及研製變種毒株疫苗的必要性。

科興表示，公司具備成熟的疫苗生產工藝和大規模生產能力，之前已開展了針對Gamma株和Delta株新冠滅活疫苗研製工作。如有需要，公司可快速推進新疫苗的研製和大規模生產工作，並有能力保障疫苗需求。

疫苗 檢測 Omicron

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