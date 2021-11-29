中國台山核電廠燃料棒破損 傳隱匿實際數量及原因

台山核電廠。（取材自中廣核集團官網）

法國吹哨者揭露，中國 台山核電廠燃料棒破損數高達70多根，遠超出先前公布的數量，這些破損不僅出自操作上的原因，且很可能是鍋爐設計失誤所致。

台山核電廠是由法國電力集團（EDF）和中國廣核集團（CGN）的合資企業─台山核電合營有限公司（TNPJVC）營運，法國電力集團握有3成股份。

法國國際廣播電台（RFI）報導，中國廣東台山核電站一號核反應堆今年7月因發生核燃料棒破損，而被迫停止運作。核反應堆可能出現故障的訊息首先由法國電力集團在美國 子公司披露，之後法國電力集團才出面對此事件作出回應。

當時，法國電力集團與廣東核電部門聲稱，台山核電站核反應堆內燃料棒包裹層出現破損，可能是出自製造、運輸或操作上的原因，破損燃料棒總數符合正常的允許範圍。

然而，一位法國核電部門工作人員近日向法國獨立核能安全組織「法國核輻射獨立研究與訊息委員會」（CRIIRAD）披露，台山核電站破損燃料棒數遠多於公布數字，且不僅僅是操作上的原因，且很可能是鍋爐設計失誤所致。

法國核輻射獨立研究與訊息委員會沙萊龍（Bruno Chareyron）在接受法廣電訪時表示，吹哨人是一位在核電部門工作的法國人，他可以接觸台山核反應堆的堆芯技術資料。

沙萊龍指出，根據吹哨人披露的訊息，2018年台山一號核反應堆投入商業運作時，鍋爐內早已出現不正常振動，有關鍋爐可能存在設計上弊端的懷疑早已存在多年，但台山反應堆卻繼續運作。

他質疑，既然有關鍋爐設計上的疑問早已存在多年，法國電力集團為何繼續製造同樣的鍋爐並且投入使用？

法新社就上述議題詢問法國核能安全署（ASN）未獲回應。法國電力集團方面僅稱，台山核燃料棒破損事故原因正在調查中，目前尚未做出結論。