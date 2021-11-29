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中國台山核電廠燃料棒破損 傳隱匿實際數量及原因

中央社巴黎29日綜合外電報導
台山核電廠。（取材自中廣核集團官網）
台山核電廠。（取材自中廣核集團官網）

法國吹哨者揭露，中國台山核電廠燃料棒破損數高達70多根，遠超出先前公布的數量，這些破損不僅出自操作上的原因，且很可能是鍋爐設計失誤所致。

台山核電廠是由法國電力集團（EDF）和中國廣核集團（CGN）的合資企業─台山核電合營有限公司（TNPJVC）營運，法國電力集團握有3成股份。

法國國際廣播電台（RFI）報導，中國廣東台山核電站一號核反應堆今年7月因發生核燃料棒破損，而被迫停止運作。核反應堆可能出現故障的訊息首先由法國電力集團在美國子公司披露，之後法國電力集團才出面對此事件作出回應。

當時，法國電力集團與廣東核電部門聲稱，台山核電站核反應堆內燃料棒包裹層出現破損，可能是出自製造、運輸或操作上的原因，破損燃料棒總數符合正常的允許範圍。

然而，一位法國核電部門工作人員近日向法國獨立核能安全組織「法國核輻射獨立研究與訊息委員會」（CRIIRAD）披露，台山核電站破損燃料棒數遠多於公布數字，且不僅僅是操作上的原因，且很可能是鍋爐設計失誤所致。

法國核輻射獨立研究與訊息委員會沙萊龍（Bruno Chareyron）在接受法廣電訪時表示，吹哨人是一位在核電部門工作的法國人，他可以接觸台山核反應堆的堆芯技術資料。

沙萊龍指出，根據吹哨人披露的訊息，2018年台山一號核反應堆投入商業運作時，鍋爐內早已出現不正常振動，有關鍋爐可能存在設計上弊端的懷疑早已存在多年，但台山反應堆卻繼續運作。

他質疑，既然有關鍋爐設計上的疑問早已存在多年，法國電力集團為何繼續製造同樣的鍋爐並且投入使用？

法新社就上述議題詢問法國核能安全署（ASN）未獲回應。法國電力集團方面僅稱，台山核燃料棒破損事故原因正在調查中，目前尚未做出結論。

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