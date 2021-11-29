習近平：再提供非洲10億疫苗 其中6億劑無償援助

中國國家主席習近平。新華社

中非合作論壇第八屆部長級會議29日開幕，中國 國家主席習近平 對非洲發送涵蓋九個領域，包括推動企業增加對非洲投資 、提供貿易融資額度、向金融機構提供授信額度，以及將國際貨幣基金組織增發的特別提款權，轉借給非洲國家，和加碼提供10億劑疫苗等。

據新華社報導，習近平在北京以視訊方式，出席中非合作論壇第八屆部長級會議開幕式，並發表主旨演講。習近平就構建新時代中非命運共同體，提出堅持團結抗疫、深化務實合作、推進綠色發展、維護公平正義四點主張，並對於中非共同制定的《中非合作2035年願景》，闡述首個三年規畫中，中非共同實施的「九項工程」。

第一項衛生健康工程，習近平宣布，中國將再向非方提供10億劑疫苗，其中6億劑為無償援助，4億劑以中方企業與有關非洲國家聯合生產等方式提供。中國還將為非洲國家援助實施10個醫療衛生項目，向非洲派遣1500名醫療隊員和公共衛生專家。

第二減貧惠農工程，中國將為非洲援助實施10個減貧和農業項目，向非洲派遣500名農業專家；第三貿易促進工程方面，中國將為非洲農產品建立「綠色通道」，力爭未來3年，中國從非洲進口總額達到3,000億美元，並提供100億美元貿易融資額度，用於支持非洲出口。

第四投資驅動工程方面，習近平允諾，中國未來3年，將推動企業對非洲投資總額不少於100億美元，設立「中非民間投資促進平台」，為非洲援助實施10個工業化和就業促進項目，向非洲金融機構提供100億美元授信額度。他還說，中國將免除非洲最不發達國家，截至2021年年底到期未還的政府間無息貸款債務，還願意從國際貨幣基金組織增發的特別提款權中拿出100億美元，轉借給非洲國家。

在第五到第九項的數字創新工程、綠色發展工程、能力建設工程、人文交流工程、和平安全工程方面，習近平說，將為非洲援助實施10個數位經濟項目、10個綠色環保和應對氣候變化項目、新建或升級10所學校、實施10個和平安全領域項目等，並將邀請1萬名非洲高端人才參加研修研討活動，支持所有非洲建交國成為中國公民組團出境旅遊目的地國。

習近平最後表示，在中非雙方共同努力下，這次中非合作論壇會議一定能夠取得圓滿成功，凝聚起中非27億人民的磅礴力量，推動構建高水平中非命運共同體。