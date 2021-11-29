我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

路透：至少7國暗中助台灣打造潛艦 對抗中國威脅

短期提高債限期限將至 兩黨議員仍無共識

習近平：再提供非洲10億疫苗 其中6億劑無償援助

記者陳政錄／即時報導
中國國家主席習近平。新華社
中國國家主席習近平。新華社

中非合作論壇第八屆部長級會議29日開幕，中國國家主席習近平對非洲發送涵蓋九個領域，包括推動企業增加對非洲投資、提供貿易融資額度、向金融機構提供授信額度，以及將國際貨幣基金組織增發的特別提款權，轉借給非洲國家，和加碼提供10億劑疫苗等。

據新華社報導，習近平在北京以視訊方式，出席中非合作論壇第八屆部長級會議開幕式，並發表主旨演講。習近平就構建新時代中非命運共同體，提出堅持團結抗疫、深化務實合作、推進綠色發展、維護公平正義四點主張，並對於中非共同制定的《中非合作2035年願景》，闡述首個三年規畫中，中非共同實施的「九項工程」。

第一項衛生健康工程，習近平宣布，中國將再向非方提供10億劑疫苗，其中6億劑為無償援助，4億劑以中方企業與有關非洲國家聯合生產等方式提供。中國還將為非洲國家援助實施10個醫療衛生項目，向非洲派遣1500名醫療隊員和公共衛生專家。

第二減貧惠農工程，中國將為非洲援助實施10個減貧和農業項目，向非洲派遣500名農業專家；第三貿易促進工程方面，中國將為非洲農產品建立「綠色通道」，力爭未來3年，中國從非洲進口總額達到3,000億美元，並提供100億美元貿易融資額度，用於支持非洲出口。

第四投資驅動工程方面，習近平允諾，中國未來3年，將推動企業對非洲投資總額不少於100億美元，設立「中非民間投資促進平台」，為非洲援助實施10個工業化和就業促進項目，向非洲金融機構提供100億美元授信額度。他還說，中國將免除非洲最不發達國家，截至2021年年底到期未還的政府間無息貸款債務，還願意從國際貨幣基金組織增發的特別提款權中拿出100億美元，轉借給非洲國家。

在第五到第九項的數字創新工程、綠色發展工程、能力建設工程、人文交流工程、和平安全工程方面，習近平說，將為非洲援助實施10個數位經濟項目、10個綠色環保和應對氣候變化項目、新建或升級10所學校、實施10個和平安全領域項目等，並將邀請1萬名非洲高端人才參加研修研討活動，支持所有非洲建交國成為中國公民組團出境旅遊目的地國。

習近平最後表示，在中非雙方共同努力下，這次中非合作論壇會議一定能夠取得圓滿成功，凝聚起中非27億人民的磅礴力量，推動構建高水平中非命運共同體。

中國 習近平 投資

上一則

擁90房106車位 上海大媽雇3人收租 網問缺女婿嗎？

下一則

離家30年… 64歲遊子拉家當 從廣西徒步3000里回四川

延伸閱讀

中共中央軍委人才會議 習近平：政治標準是第一標準

中共中央軍委人才會議 習近平：政治標準是第一標準
新變異株命名Omicron藏玄機 被指避開習近平

新變異株命名Omicron藏玄機 被指避開習近平
為何白宮不認習近平老朋友

為何白宮不認習近平老朋友
習鞭毛洗白獲連任 形左實右露原形

習鞭毛洗白獲連任 形左實右露原形

熱門新聞

中國專家分析，如果Omicron真是從愛滋病患者群體中進化出來，不會造成大規模流行。(美聯社)

中國專家：新變種Omicron難成氣候

2021-11-27 10:33
社交媒體流傳信息稱，四川省廣元市蒼溪縣一名24歲女網紅遇害。（取材自上游新聞）

不雅視頻惹禍？四川24歲網紅遭丈夫分屍 藏冰箱一周

2021-11-25 09:00
經過比對，確認這些雨衣就是由失聯人員攜帶的物資。（視頻截圖）

沒經費？4人命喪哀牢山 穿輕便雨衣 每件0.4元一刮就破

2021-11-24 07:00
23歲遼寧女孩施艾彤見老奶奶倒掛在樓下的窗台上，她翻出窗戶，身著睡衣在寒風中，緊抱老人半小時，直到消防員趕到現場救下兩人。（視頻截圖）

老奶奶墜樓倒掛 她零下10度寒風中緊抱半小時

2021-11-27 09:00
汪小菲（右）和媽媽張蘭（左）同框直播帶貨。圖／摘自抖音

汪小菲離婚後與母直播賣貨 網友稱張蘭才是最大贏家

2021-11-25 12:45
中國國台辦發言人朱鳳蓮。記者賴錦宏/攝影

重罰遠東集團 國台辦：台商台企要與「台獨」畫清界限

2021-11-22 09:37

超人氣

更多 >
不滿最後一盒糖糕被買走 曼哈頓華男大打出手

不滿最後一盒糖糕被買走 曼哈頓華男大打出手
藏匿飛機起落架 挺過-80℉低溫、低壓 偷渡男抵美

藏匿飛機起落架 挺過-80℉低溫、低壓 偷渡男抵美
逾2年未入境 疫情以來 台灣已近20萬人被除籍

逾2年未入境 疫情以來 台灣已近20萬人被除籍
護士偷止痛藥盜換食鹽水 7女取卵手術痛到「放聲尖叫」

護士偷止痛藥盜換食鹽水 7女取卵手術痛到「放聲尖叫」
他花30美元買1張素描 是價值逾4930萬、500年前藝術品

他花30美元買1張素描 是價值逾4930萬、500年前藝術品