中國加大打擊#MeToo運動？西方媒體：彭帥只是其中之一

中國女網名將彭帥(左圖)撰文自曝與前中共中央政治局常委張高麗(右圖)有不正常男女關係，風波越演越。(Getty Images)

中國 網球明星彭帥在網上指控高官性侵後曾消失一段時間，引起國際關注，外媒表示，北京當局今年以來加大打擊MeToo運動，相關人士「被噤聲、被消失、被定罪」，彭帥只是其中一人。

綜合德國之聲中文網、美聯社日前報導，長期關注中國女權運動的記者、中國#MeToo運動核心人物黃雪琴今年9月被警方逮捕，和她一起幫助女性舉報性騷擾 的異議人士王建兵也遭拘留。

黃雪琴和王建兵都曾為弱勢群體代言。據維權網，王建兵家人本月初證實收到廣州警方通知，指王建兵因「煽動顛覆國家政權」被捕，黃雪琴家屬也收到相關通知。

2018年，黃雪琴幫助北京航天航空大學博士羅茜茜在微博 實名公布該校教授陳小武長期對羅茜茜性侵等行為。北京航空航天大學隨後對此進行調查並解雇了陳小武。中國的#MeToo運動也由此掀開帷幕。

此後，中國社會有關職場兩性權力不平衡、缺少對性暴力受害者司法公正以及性別可以決定一個人在社會的待遇等討論逐漸增多。

針對女權人士打壓 明顯增加

報導表示，這些全國性的討論從一開始就令當局感到不安，今年針對女權人士的打壓明顯增加，包括民族主義者、親政府網紅都加入打擊女權活動者的行列。

今年春天，一些擁有數百萬粉絲的網紅在微博發起一波針對女權人士的攻擊，在沒有證據的情況下，指控這些女權人士反華並得到外國勢力的支持。

4月下旬，大約10多個活動人士和非營利組織發現，他們在中國社交媒體的帳號被暫時或永久性關閉。女權主義者梁小門說，微博管理員通知說，她的帳號「分享了非法和有害的信息」。

指控官方中央電視台著名主持人朱軍性騷擾的周曉璇（弦子）也無法再在公開的社交帳號發帖，並在微博收到大量辱罵她的私訊，目前更在微博被完整的屏蔽，沒有開口講話的機會。

此類攻擊 非限於網路世界

這類攻擊非限於網路世界。今年9月，周曉璇出席朱軍性騷擾損害責任糾紛案庭審時，一群情緒激動的旁觀者衝著她大喊大叫；宣判後，周曉璇離開法院準備回家，兩輛汽車跟著她，車內坐著的數名男性在她居住的社區外等了半小時才離開。

不過，女權活動者還是希望#MeToo在中國打開的一扇大門不要就此關閉。

周曉璇說，「關閉了幾個女權主義者的帳號就以為解決問題了，實際上並不會這麼簡單。一旦你成為一個女權主義者，就很難再放棄它。#MeToo運動非常重要的意義就在於，它激發了一個廣泛的女權主義社群」。

彭帥本月初在微博發文自揭與前中國國務院副總理張高麗始於性侵的性關係。此事震驚國際，彭帥則一度與外界失聯，之後雖藉由與國際奧委會主席巴赫（Thomas Bach）視訊通話等方式來證明自己安好，卻未能解除外界疑慮。