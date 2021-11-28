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中共中央軍委人才會議 習近平：政治標準是第一標準

記者陳政錄／即時報導
習近平指出，政治標準是解放軍人才的第一標準。新華社
習近平指出，政治標準是解放軍人才的第一標準。新華社

中共總書記、中央軍委主席習近平在近日召開的中央軍委人才工作會議上，強調政治標準是解放軍人才第一位的標準，並指示要貫徹新時代軍事教育方針、進行高水準管理，貫徹實施新時代人才強軍戰略。

中共中央軍委人才工作會議26日至28日在北京召開，據新華社報導，習近平在出席會議時指出，人才是推動解放軍高質量發展、贏得軍事競爭和未來戰爭主動的關鍵因素，對實現黨（中共）在新時代的強軍目標、把解放軍全面建成世界一流軍隊具有重大現實意義和深遠歷史意義。

習近平要求，實施新時代人才強軍戰略，要貫徹新時代黨的強軍思想，貫徹新時代軍事戰略方針，貫徹國防和軍隊現代化戰略安排。他說，必須把能打仗、打勝仗作為人才工作出發點和落腳點。

習近平指示，實施新時代人才強軍戰略，要統籌全局、突出重點。對於政治理念上，習近平說，「政治標準是我軍人才第一位的標準，政治要求是對我軍人才最根本的要求，要牢牢把住政治關，加強思想政治建設，做好鑄魂育人和政治考察工作，確保培養和使用的人才政治上絕對過硬。」

習近平還提到，要堅持分類施策，抓好聯合作戰指揮人才、新型作戰力量人才、高層次科技創新人才、高水平戰略管理人才培養使用，發揮好軍士和文職人員作用。同時，在全軍營造任人才、尊重人才、支持人才、關愛人才濃厚氛圍。

據新華社報導，中共中央政治局委員、中央軍委副主席許其亮，中共中央政治局委員、中央軍委副主席張又俠，以及中共中央軍委委員魏鳳和、李作成、苗華、張昇民等均出席會議。

中共中央軍委人才工作會議26日至28日在北京召開。新華社
中共中央軍委人才工作會議26日至28日在北京召開。新華社

習近平 中共 解放軍

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