我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全球首張Omicron照片發布 密集紅點顯示比Delta更多突變

南非抵荷蘭班機600多名旅客 13人確診Omicron

螺螄粉吃出蟲卵上熱搜 業者反控：若有幕後黑手將維權

記者陳政錄／即時報導
螺螄粉是中國國民美食，如今「好歡螺」品牌旗下產品被控吃出蟲卵。取自好歡螺官方微博
螺螄粉是中國國民美食，如今「好歡螺」品牌旗下產品被控吃出蟲卵。取自好歡螺官方微博

中國網友疑似在「好歡螺」螺螄粉中吃出蟲卵，還形容「覺很像蠶絲的感覺」，27日晚迅速衝上微博熱搜，網友紛紛留言撻伐。眼見爭議發酵，業者28日凌晨發出聲明，稱消毒滅菌處理一切符合食安標準，並反控「若幕後存在推動，我方將依法維權」，目前雙方各執一詞。

11月25日，中國一名女網友在社交平台小紅書上貼圖，稱自己買了「好歡螺加辣加臭水煮型螺螄粉」後，於煮食時吃到一半，發現裡面有蟲卵，「撕開是那種很像蠶絲的感覺」、「朋友說是蛆」。

從照片可見，該物體看起來密密麻麻，煮開後成土黃色，比一般湯勺略小。11月27日，該訊息被轉發到另一社交平台微博後，引發熱議並衝上熱搜榜，不少網友留言對該品牌的食安感到擔憂。

據「好歡螺」品牌官方數據顯示，在日前雙11購物狂歡節期間，品牌一共賣出771萬袋螺螄粉，拿下行業第一名；另據艾媒數據中心統計，好歡螺位列天貓螺螄粉銷量排行榜第二名，僅不敵李子柒螺螄粉。

面對網友鋪天蓋地的撻伐聲浪，「好歡螺」於28日凌晨回應，在聲明中強調，好歡螺擁有「行業領先的現代化生產線及高溫消殺工藝流程」，其中米粉烘乾達標後進行包裝，調料包、菜包等均經過巴氏消毒滅菌處理，符合食品安全標準。

聲明還稱，商業詆毀時有發生，強調此次衝上微博熱搜僅用時2天，發酵迅速超乎常態，將對該事件進行核查，「若幕後存在推動，我方將依法維權」。

值得注意的是，對於外界質疑自導自演，爆料網友也曾發文稱，她的螺螄粉是在10月8日，從電商平台拼多多某店鋪購買取得，一共下單了10包，且已經跟賣家溝通好，對方會全額退款和補償。如今雙方各執一詞，網友看法也呈現兩極，消費者是否真的吃到蟲卵，或是螺螄粉品牌產線存在問題，仍有待調查。

網友指控在螺獅粉中吃到蟲卵。翻攝自微博
網友指控在螺獅粉中吃到蟲卵。翻攝自微博
業者聲明。取自好歡螺官方微博
業者聲明。取自好歡螺官方微博

微博 中國 高溫

上一則

中非論壇榮景不再 專家：對中國期待幻滅

延伸閱讀

救北京冬奧 中共拿張高麗祭旗？

救北京冬奧 中共拿張高麗祭旗？
加州熊覓食闖超商 「禮貌」開門還消毒

加州熊覓食闖超商 「禮貌」開門還消毒
維權？中國潼關肉夾饃、胡辣湯等小吃店家被告商標侵權

維權？中國潼關肉夾饃、胡辣湯等小吃店家被告商標侵權
租霸鑽空子 華人房東抗議禁逼遷令

租霸鑽空子 華人房東抗議禁逼遷令

熱門新聞

中國專家分析，如果Omicron真是從愛滋病患者群體中進化出來，不會造成大規模流行。(美聯社)

中國專家：新變種Omicron難成氣候

2021-11-27 10:33
社交媒體流傳信息稱，四川省廣元市蒼溪縣一名24歲女網紅遇害。（取材自上游新聞）

不雅視頻惹禍？四川24歲網紅遭丈夫分屍 藏冰箱一周

2021-11-25 09:00
女子坐在4樓有意輕生。（視頻截圖）

揚州女被已婚老闆包養3年、打胎4次…如今卻要跳樓

2021-11-20 11:01
兒媳穿著婚紗面帶笑容挽著婆婆出席婚禮現場，婆婆的站位表明了她已是兒媳的娘家人。（視頻截圖）

6年前子離世 兒媳婦堅生下遺腹子 6年後婆婆挽她送出嫁

2021-11-19 12:00
中國國台辦發言人朱鳳蓮。記者賴錦宏/攝影

重罰遠東集團 國台辦：台商台企要與「台獨」畫清界限

2021-11-22 09:37
堆積在洛杉磯港的集裝箱。（取材自觀察者網／東方IC圖）

貨物全塞在港口… 美企熬不住：直接到中國取貨

2021-11-21 07:00

超人氣

更多 >
南非醫學會：Omicron引發的是輕症

南非醫學會：Omicron引發的是輕症
多州爆打砸搶 4個因素讓犯罪率大增

多州爆打砸搶 4個因素讓犯罪率大增
專家：Omicron變種病毒傳染力是Delta五倍 佛奇稱「紅色警告」

專家：Omicron變種病毒傳染力是Delta五倍 佛奇稱「紅色警告」
亞裔女紐約長島被撞身亡 肇事司機逃逸

亞裔女紐約長島被撞身亡 肇事司機逃逸
茶比金貴 每公克逾356美元 蘇富比將首度拍賣普洱茶

茶比金貴 每公克逾356美元 蘇富比將首度拍賣普洱茶