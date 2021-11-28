螺螄粉吃出蟲卵上熱搜 業者反控：若有幕後黑手將維權

螺螄粉是中國國民美食，如今「好歡螺」品牌旗下產品被控吃出蟲卵。取自好歡螺官方微博

有中國 網友疑似在「好歡螺」螺螄粉中吃出蟲卵，還形容「覺很像蠶絲的感覺」，27日晚迅速衝上微博 熱搜，網友紛紛留言撻伐。眼見爭議發酵，業者28日凌晨發出聲明，稱消毒滅菌處理一切符合食安標準，並反控「若幕後存在推動，我方將依法維權」，目前雙方各執一詞。

11月25日，中國一名女網友在社交平台小紅書上貼圖，稱自己買了「好歡螺加辣加臭水煮型螺螄粉」後，於煮食時吃到一半，發現裡面有蟲卵，「撕開是那種很像蠶絲的感覺」、「朋友說是蛆」。

從照片可見，該物體看起來密密麻麻，煮開後成土黃色，比一般湯勺略小。11月27日，該訊息被轉發到另一社交平台微博後，引發熱議並衝上熱搜榜，不少網友留言對該品牌的食安感到擔憂。

據「好歡螺」品牌官方數據顯示，在日前雙11購物狂歡節期間，品牌一共賣出771萬袋螺螄粉，拿下行業第一名；另據艾媒數據中心統計，好歡螺位列天貓螺螄粉銷量排行榜第二名，僅不敵李子柒螺螄粉。

面對網友鋪天蓋地的撻伐聲浪，「好歡螺」於28日凌晨回應，在聲明中強調，好歡螺擁有「行業領先的現代化生產線及高溫 消殺工藝流程」，其中米粉烘乾達標後進行包裝，調料包、菜包等均經過巴氏消毒滅菌處理，符合食品安全標準。

聲明還稱，商業詆毀時有發生，強調此次衝上微博熱搜僅用時2天，發酵迅速超乎常態，將對該事件進行核查，「若幕後存在推動，我方將依法維權」。

值得注意的是，對於外界質疑自導自演，爆料網友也曾發文稱，她的螺螄粉是在10月8日，從電商平台拼多多某店鋪購買取得，一共下單了10包，且已經跟賣家溝通好，對方會全額退款和補償。如今雙方各執一詞，網友看法也呈現兩極，消費者是否真的吃到蟲卵，或是螺螄粉品牌產線存在問題，仍有待調查。