我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全球首張Omicron照片發布 密集紅點顯示比Delta更多突變

南非抵荷蘭班機600多名旅客 13人確診Omicron

曾為孫楠、韓磊作詞 中國前國企總經理落馬成典型

記者陳政錄／綜合報導
張農科曾以作詞人身分上央視。取自央視
張農科曾以作詞人身分上央視。取自央視

曾為中國藝人孫楠、韓磊作詞，在官媒央視上大談藝術理念的前中國國企、北京環衛集團總經理張農科，因「與他人發生不正當性關係」、涉貪等原因落馬後，據中共中紀委官網公告，他已成為所謂的「典型」，成為警示教育片的主角，在各機關大會上播送。

中共中央紀委國家監委指出，北京市國資委黨委在近日以視頻形式召開的全系統警示教育大會上，第一項議程就是組織8000餘名國資系統幹部共同觀看以張農科為主角的警示教育片《遺失的初心》，以案為鑑、以案促改。

張農科曾於2014年1月，任北京環衛集團黨委副書記、董事、總經理，並明確為正局級，2019年5月他接受調查，12月被雙開。

按照2020年11月23日，北京市三中院對張農科做出一審判決內容，被告人張農科犯受賄罪，判處有期徒刑12年6個月，並處罰金人民幣150萬元。

值得注意的是，張農科在被雙開前，經歷可以說是相當輝煌，他在到北京市工作前，在軍旅任職，曾任空軍政治部副秘書長，而後來任職的北京環衛集團，是中國環衛產業鏈最完整、規模與綜合實力最強的專業化實業集團之一。

除此之外，張農科還是詞作者、詩人，中國藝人孫楠演唱的《回來就好》、韓磊演唱的《信仰的光芒》均出自其手筆，2016年底，還登上央視《藝術人生》欄目，暢談創作歌詞感受。

不過2019年5月，張農科涉嫌嚴重違紀違法，在任上落馬。根據北京市紀委監委通報，張農科的多項問題包括對抗組織審查，以及公車私用，接受可能影響公正執行公務的禮品、禮金和宴請，和違規經商辦企業，利用職務上的影響為子女經營活動謀取利益，甚至是「與他人發生不正當性關係」，與利用職務便利及職權收受他人財物，且數量特別巨大。

北京 中國 教育

上一則

老師出作業…找周杰倫聯繫方式 網：是王牌特工學校？

下一則

中非論壇榮景不再 專家：對中國期待幻滅

延伸閱讀

黒白集／當監委掄起球棒恐嚇人民

黒白集／當監委掄起球棒恐嚇人民
中俄駐美大使聯合發文：美民主峰會是典型冷戰思維

中俄駐美大使聯合發文：美民主峰會是典型冷戰思維
北京老人將達700萬 2035年邁重度老齡化社會

北京老人將達700萬 2035年邁重度老齡化社會
騰訊遭監管 中國多家國企要求員工「慎用微信」

騰訊遭監管 中國多家國企要求員工「慎用微信」

熱門新聞

中國專家分析，如果Omicron真是從愛滋病患者群體中進化出來，不會造成大規模流行。(美聯社)

中國專家：新變種Omicron難成氣候

2021-11-27 10:33
社交媒體流傳信息稱，四川省廣元市蒼溪縣一名24歲女網紅遇害。（取材自上游新聞）

不雅視頻惹禍？四川24歲網紅遭丈夫分屍 藏冰箱一周

2021-11-25 09:00
女子坐在4樓有意輕生。（視頻截圖）

揚州女被已婚老闆包養3年、打胎4次…如今卻要跳樓

2021-11-20 11:01
兒媳穿著婚紗面帶笑容挽著婆婆出席婚禮現場，婆婆的站位表明了她已是兒媳的娘家人。（視頻截圖）

6年前子離世 兒媳婦堅生下遺腹子 6年後婆婆挽她送出嫁

2021-11-19 12:00
中國國台辦發言人朱鳳蓮。記者賴錦宏/攝影

重罰遠東集團 國台辦：台商台企要與「台獨」畫清界限

2021-11-22 09:37
堆積在洛杉磯港的集裝箱。（取材自觀察者網／東方IC圖）

貨物全塞在港口… 美企熬不住：直接到中國取貨

2021-11-21 07:00

超人氣

更多 >
南非醫學會：Omicron引發的是輕症

南非醫學會：Omicron引發的是輕症
多州爆打砸搶 4個因素讓犯罪率大增

多州爆打砸搶 4個因素讓犯罪率大增
專家：Omicron變種病毒傳染力是Delta五倍 佛奇稱「紅色警告」

專家：Omicron變種病毒傳染力是Delta五倍 佛奇稱「紅色警告」
亞裔女紐約長島被撞身亡 肇事司機逃逸

亞裔女紐約長島被撞身亡 肇事司機逃逸
茶比金貴 每公克逾356美元 蘇富比將首度拍賣普洱茶

茶比金貴 每公克逾356美元 蘇富比將首度拍賣普洱茶