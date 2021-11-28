我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

若放任新冠突變 恐出現高致死、高傳播變異株

Omicron拉警報 全球疫情與新防疫措施一次看

中國恒大汽車退地還債 7項目涉56億元

記者陳政錄／綜合報導
恒大汽車曾在上海車展一口氣展出九款車型。（取材自搜狐新聞）
恒大汽車曾在上海車展一口氣展出九款車型。（取材自搜狐新聞）

繼創辦人許家印被披露，已於近日出售中國恒大12億股股份，套現港幣26.76億元（約3.4億美元）後，一直在兜售主營項目外業務，力拚車款下線的恒大汽車也表示，已退還7個項目共266.33萬平方公尺土地，總金額人民幣12.84億元（約2億美元），用來支付欠款、部分被政府收回。

恒大汽車在最新公告中還指出，為提高恒大汽車集團整體效益及補充營運資金，集團一直積極與潛在買家洽談出售集團的部分養生谷、新能源汽車生活項目及其他資產。

恒大汽車表示，公司近期已退還未動工的生活配套用地和工業用地合計266.33萬平方公尺，涉及7個項目，總金額人民幣12.84億元。公告解釋，上述退地款主要用於工程建設和支付農民工工資、支付剩餘地塊土地款，部分退地款已被政府沒收。

據澎湃新聞報導，在此之前，恒大已完成處置恒大汽車附屬公司Evergrande Hofer Powerchain Gmbh持有的大部分資產及恒大汽車集團於Meneco AB中持有的相關股東權益；同時，向恒大汽車獨立第三方出售集團於Protean Electric Holdings Limited及E-Traction Europe B.V.中分別持有的股東權益的交易也已於（或將於）近期完成。

為解救陷入流動性危機的集團，據港交所26日訊息披露，許家印在11月25日，以港幣2.23元的價格，賣出中國恒大12億股股份，持股比例從67.87%降至61.88%。

恒大 汽車 中國

上一則

中國堅持「清零」 專家：避免了4784萬人感染新冠

延伸閱讀

港富商劉鑾雄清倉恒大股票 最多曾賺12億 現倒虧逾14億

港富商劉鑾雄清倉恒大股票 最多曾賺12億 現倒虧逾14億
恒大債務危機 廣州足球場土地遭收回 準備重新拍賣

恒大債務危機 廣州足球場土地遭收回 準備重新拍賣
恒大集團賠售恒騰網絡股票 套現109億港元

恒大集團賠售恒騰網絡股票 套現109億港元
恒大祭瘦身計畫減壓 月底前裁併多個部門

恒大祭瘦身計畫減壓 月底前裁併多個部門

熱門新聞

中國專家分析，如果Omicron真是從愛滋病患者群體中進化出來，不會造成大規模流行。(美聯社)

中國專家：新變種Omicron難成氣候

2021-11-27 10:33
社交媒體流傳信息稱，四川省廣元市蒼溪縣一名24歲女網紅遇害。（取材自上游新聞）

不雅視頻惹禍？四川24歲網紅遭丈夫分屍 藏冰箱一周

2021-11-25 09:00
女子坐在4樓有意輕生。（視頻截圖）

揚州女被已婚老闆包養3年、打胎4次…如今卻要跳樓

2021-11-20 11:01
兒媳穿著婚紗面帶笑容挽著婆婆出席婚禮現場，婆婆的站位表明了她已是兒媳的娘家人。（視頻截圖）

6年前子離世 兒媳婦堅生下遺腹子 6年後婆婆挽她送出嫁

2021-11-19 12:00
中國國台辦發言人朱鳳蓮。記者賴錦宏/攝影

重罰遠東集團 國台辦：台商台企要與「台獨」畫清界限

2021-11-22 09:37
堆積在洛杉磯港的集裝箱。（取材自觀察者網／東方IC圖）

貨物全塞在港口… 美企熬不住：直接到中國取貨

2021-11-21 07:00

超人氣

更多 >
感恩節後飛來橫禍 紐約華婦被砸腦出血命危

感恩節後飛來橫禍 紐約華婦被砸腦出血命危
中國專家：新變種Omicron難成氣候

中國專家：新變種Omicron難成氣候
剛買壽險兩天…華裔妻被殺 丈夫疑嫁禍他人遭識破

剛買壽險兩天…華裔妻被殺 丈夫疑嫁禍他人遭識破
南非醫學會：Omicron引發的是輕症

南非醫學會：Omicron引發的是輕症
多州爆打砸搶 4個因素讓犯罪率大增

多州爆打砸搶 4個因素讓犯罪率大增