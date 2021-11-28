中國堅持「清零」 專家：避免了4784萬人感染新冠

中國專家吳尊友稱，中國清零下，至少「預防了4784萬人感染、95萬人死」。（取材自澎湃新聞）

中國 疾控中心流行病學首席專家吳尊友28日表示，「圍堵清零／入境隔離」是「外防輸入、內防反彈」的新冠防控策略的核心內容，必須堅持。吳尊友還披露了圍堵清零的成效，包括：預防了4784萬人感染、95萬人死亡。

據澎湃新聞，吳尊友是在北京舉行的財經年會上作出以上表述。

針對圍堵清零的成效，他列舉如下：

一，如果沒有採取圍堵清零，假設中國的發病及死亡與「全球平均」水平相似，則中國圍堵清零，預防了4784萬人感染、95萬人死亡。

二，如果沒有採取圍堵清零，假設中國的發病及死亡與「金磚五國其他四國平均」水平相似，則中國圍堵清零，預防了5497萬人感染，114.4萬人死亡。

三，如果沒有採取圍堵清零，假設中國的發病及死亡與「發達的美國 /英國」水平相似，則中國圍堵清零，預防了2億410萬至2億644萬人感染、305萬至315萬人死亡。

他表示，「疫苗接種＋72小時核酸陰性」入境策略，暫不符合中國新冠疫情防控。對於絕大多數歐美國家，因國內病人數多於入境病人數，所以「疫苗接種+72小時核酸陰性」入境策略，對其國內疫情基本沒有任何影響。對中國來說，境外(人/物)輸入，是新冠流行的唯一來源，卡住源頭，是外防輸入之關鍵。

●若採用美國防疫 策略 中國每天將新增63萬例確診

值得注意的是，近日，中國疾控中心官方網站刊發了一篇周報，這篇題為「與COVID-19共存：估計和展望」（On Coexistence with COVID-19: Estimations and Perspectives）的文章預測，如果中國採取美、英、以色列、西班牙和法國等西方國家的新冠肺炎疫情防疫策略，每天新增感染人數很可能達到數十萬人，其中約1萬例會出現嚴重症狀，這將對醫療體系造成毀滅性的衝擊，造成巨大的災難。

其中，如果採用美國的防疫策略，中國每日的新增病例數將超過63萬例；若採用英國的防疫策略，中國的每日新增病例數將超27萬。