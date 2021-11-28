監管趨嚴 中國今年企業IPO喊停已近200家

螞蟻集團。(路透資料圖片)

中國 在各領域的監管政策趨嚴，連帶影響企業首次公開發行（IPO）的時程、意願與審查標準。據統計，截至11月，今年至少已有近200家企業喊停IPO，遠超過往同期水準。

2020年末，螞蟻科技集團的IPO被喊停，針對各領域的監管政策逐步升級後，如同骨牌效應，衝擊到諸多有意IPO的企業。

根據21世紀經濟報導、證券 時報、中國基金報報導統計，今年以來，終止IPO計畫的企業家數大幅上升，其中創業板和科創板共有167家企業終止上市，較去年同期的33家，明顯大幅成長；另一方面，今年終止在上海及深圳證交所主板IPO的企業至少有29家。

報導引述業界人士觀察，除了企業與選擇上市的市場板塊定位不相符而主動撤案外，也有一些是因為行業環境變化原因所致。

他說，監管部門愈來愈強調市場板塊的定位，尤其是科創板主要面向擁有較紮實技術、成熟的科技公司，創業板顧名思義是要服務新創企業。至於在產業中具支配地位、體質優良的大型企業，則應該到主板上市。

報導提及，雖然藉由政策鼓勵，提升了企業IPO進程與意願，然而在監管端並沒有放鬆的情形之下。今年有眾多研議IPO的企業，首次參加中國證監會的股票 發行審核委員會（發審會）時，就以各種理由遭到否決或是暫緩審議。

據報導，今年已有15家擬IPO的企業在首次會議時遭遇「暫緩審議」，而在補充相關資料，進入第2次會議後，目前已有5家被否決，1家主動撤回上市申請。去年15家遇到暫緩審議的企業中，有13家企業最終順利通過審查。

報導引述券商表示，近年來，在企業上市常態化的同時，監管對於IPO企業的把關並未放鬆。今年9月間，證監會發布了「首次公開發行股票並上市輔導監管規定」，進一步規範相關上市規則。此外，今年以來，監管對擬登陸科創板的企業科創屬性要求提高，都是影響企業IPO規畫的原因。