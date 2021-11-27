自曝收到美國政府補貼 清華學者：不敢用、難怪通膨

北京清華大學中國經濟思想與實踐研究院院長李稻葵。（取材自財經網）

據財經網消息，11月27日，北京清華大學中國 經濟思想與實踐研究院院長李稻葵在財經年會上說，他曾在美國 生活了15年，有社會保險號碼，因此也收到了美國聯邦政府給的2000美元支票。但他卻說：「我哪兒敢用！」

據觀察者網，李稻葵解釋，在美國只要有社安號，曾經納過稅，都會根據家庭情況給幾百美元、幾千美元。美國政府這麼慷慨，產生通貨膨脹就很好理解。因為美國人不儲蓄的，突然天上掉餡餅，馬上消費。他還稱，這種做法把美國人養懶了，很多人有了支票以後不工作了，「這個話在美國不敢講，美國人會罵我」。

另據星島日報，李稻葵以上述這筆「意外之財」，來說明當今世界經濟面臨的風險。

據報導，李稻葵曾在美國生活，但已回中國多年，仍然收到美國政府的疫情 補貼，確實不可思議。他說，美國政府的「慷慨」，助推了通貨膨脹。

他並警告，由於美國聯邦政府為應對疫情大量發鈔，造成通貨膨脹，一旦貨幣開始收縮，就會對發展中國家產生很大影響。「債務衰退」或是世界面臨的「灰犀牛」（比喻影響巨大的潛在危機）之一。

另一隻「灰犀牛」是產業鏈的重新布局，李稻葵指，發達國家在疫情前就意識到，以前的全球化導致本國產業空心化，要把部分產業搬回到自己的國家，尤其從中國搬出去。「往回搬對全球經濟是甚麼含義呢，一定是生產成本上升，因為它是違反基本經濟規律的，目前是最便宜的；經過多年的運行，往回挪成本上升又是通脹壓力。同時讓許多國家，包括中國經濟在內，會受到負面的衝擊。」

第三個「灰犀牛」是低碳的灰犀牛，他表示，發達國家現在卯足了勁要減碳，發達經濟體對化石能源的依賴程度遠遠低於新興市場國家，它已經過了那個階段了。因此他們想方設法限制排放，或者加稅或者搞碳交易，這樣整個化石能源的價格會上升，通脹壓力又來了。他認為，作為新興經濟體的中國，對此必須高度重視。