中國專家：新變種Omicron難成氣候

中國專家分析，如果Omicron真是從愛滋病患者群體中進化出來，不會造成大規模流行。(美聯社)

南非 新變種病毒 Omicron毒性恐超Delta和Lambda引發全球恐慌，中國專家判別，Omicron不會造成大規模流行，「該病毒可能會在非洲流行，在歐洲、美洲等其他洲蔓延的可能性不大。」

國際金融報報導，復旦大學生物醫學研究院愛滋病研究組組長、免疫治療學與疫苗學研究專家徐建青分析，如果Omicron真是從愛滋病患者群體中進化出來的，就更難流行，因為病毒從來都不是變異越多，越容易流行。

為什麼愛滋病患者中演變來的病毒不可怕，徐建青說明，愛滋病患者因免疫力 弱，免疫力不足以清除病毒，導致病毒持續感染，并驅動病毒變異。病毒逃逸一般是以犧牲自身複製和傳播能力為代價的，變異越多，病毒獲得了在該個體中持續的能力，但它卻丟失了在人群中的傳播能力，這就如同一個人在一個環境中適應的越好，就越難以適應其他環境。

徐建青指，客觀來講，Delta已經是進化完美的毒株，相較Omicron是在南非發現，「如果南美人群中出現新毒株，更值得關注。」

在南美秘魯出現的Lambda在2020年8月發現，至今已在全球30多國傳播，但威力並未超越Delta，今年6月世界衛生組織（WHO）列入值得關注（VOI）變異株清單，截止目前尚未升級到更嚴重的值得關切（VOC）類別。