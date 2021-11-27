BNT始終未獲中國批准上市 傳復星醫藥將裁員

圖為上海復星醫藥供應台灣的首批93.2萬劑BNT疫苗，9月1日在盧森堡機場啟運。（中新社）

擁有BNT疫苗 大中華地區代理權的上海復星醫藥，傳出因BNT疫苗（中文名稱為「復必泰」）遲遲未能獲得中國大陸官方批准上市，其新冠疫苗事業部將透過裁員 來節約成本。迄今為止，台灣是復星醫藥BNT疫苗最大買家。

據上海報業集團旗下新媒體「界面新聞」報導，復星醫藥此次裁員計畫11月中旬左右便提出，全疫苗事業部提出了10%的「優化指標」，但此事或還存在變數，可能尚未最終確定。

對此，復星醫藥回應稱，目前公司沒有裁員計畫。公司將根據業務發展需要合理配置各種資源，以確保公司穩健發展。對組織和團隊的持續進化，是確保公司始終擁有核心競爭力的必要管理手段。

界面新聞指出，復星醫藥7月5日曾公開招聘負責BNT疫苗的銷售代表。據悉，目前復星醫藥疫苗事業部銷售團隊約500人，疫苗事業部整體接近600人。

BNT疫苗由復星醫藥與德國生技公司BioNTech於2020年3月簽訂協議共同開發，但BNT疫苗迄今仍未獲批在中國大陸上市。

在今年7月14日股東大會上，復星醫藥曾表示，大陸藥監局對復必泰的評審工作已基本完成，專家評審已經通過，正在加緊進行行政審批階段。

根據復星醫藥早前公布的數據，截至10月24日，BNT疫苗在港澳台地區累計接種超過970萬劑。

由鴻海／永齡基金會、台積電、慈濟捐贈的1500萬劑BNT疫苗，9月初起就陸續運抵台灣。在第13批93.83萬劑疫苗於本月25日運抵桃園機場後，BNT累計到貨疫苗已超過1000萬劑。

界面新聞表示，從財報來看，復星醫藥因BNT疫苗，今年前三季毛利率下滑5.3%。除採購成本，復星醫藥還要向BioNTech支付毛利分享，以及銷售額達到5億美元時需支付7000萬美元「里程碑款」。

由於遲遲未能獲批在大陸上市，BNT目前的毛利率低於復星醫藥其他產品的整體毛利率。