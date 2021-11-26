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美眾議員訪台 環球時報威脅將台灣上空變成禁航區

記者林則宏／即時報導
圖為解放軍東部戰區空軍近日進行實彈射擊訓練。（取自東部戰區微信公眾號）
圖為解放軍東部戰區空軍近日進行實彈射擊訓練。（取自東部戰區微信公眾號）

美國聯邦眾議員近日訪台，解放軍東部戰區26日晚間表示，東部戰區組織海空兵力持續在台海方向「戰備警巡」。環球時報則指出，在實現日常繞台巡航，也越過海峽中線，接下來一定要形成戰機進一步貼近台灣本島，直至飛越台灣島的遞進威懾，甚至是「解放」台灣外島、將台灣上空成為國際航空禁飛區。

根據外交部新聞稿，美國聯邦眾議員高野（Mark Takano, D-CA）、絲拉金（Elissa Slotkin, D-MI）、歐瑞德（Colin Allred, D-TX）、潔卡珀絲（Sara Jacobs, D-CA）及梅絲（Nancy Mace, R-SC）偕國會幕僚共17人，於本月25日至26日搭乘美國行政專機訪問我國。

蔡英文總統26日上午在總統府接見高野一行時，除感謝美國國會跨黨派對台灣的支持，並強調，在區域情勢上，台灣會持續與美國加強合作，共同捍衛雙邊共享的民主自由價值，確保區域的和平穩定發展。

對於高野一行訪台，中國國台辦發言人朱鳳蓮26日表示，「我們警告美國某些國會議員，停止挑戰一個中國原則和中美三個聯合公報，停止打『台灣牌』，停止在台灣問題上滋事、玩火。台灣是中國不可分割的一部分，任何損害中國主權和領土完整的行為都將遭到堅決回擊」。

解放軍東部戰區微信公眾號則於26日晚間發布新聞稿稱，26日，東部戰區組織海空兵力持續在台海方向戰備警巡，有關行動是應對當前台海局勢的必要舉措。

東部戰區新聞發言人施毅表示，「台灣是中國領土一部分，捍衛國家主權和領土完整是我軍神聖使命。戰區部隊將時刻保持高度戒備，採取一切必要措施，隨時反擊任何外部勢力干涉和『台獨』分裂圖謀」。

環球時報發表的社評指出，「美台切香腸式的亂七八糟小動作積累一些之後」，中國一定要拿出一個更加嚴厲的軍事行動做一次總回答。讓民進黨當局清楚預期他們謀「獨」操作將面臨的實際代價，也讓美國清楚它面臨的風險將不斷上升。

這篇社評還威脅，「只要『台獨』往前走，台灣外島被中國解放、台灣本島上空成為國際航空禁飛區都可能成為升級懲罰。只要民進黨當局不怕，美方願意承受，中國將不會拒絕台海局勢無論多麼嚴重的升級」。

蔡英文總統26日上午在總統府接見美國聯邦眾議員高野一行。（取自總統府網站）
蔡英文總統26日上午在總統府接見美國聯邦眾議員高野一行。（取自總統府網站）

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